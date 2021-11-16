الأوقاف تناشد المسجلين للدراسة بمراكز محفظي القرآن سرعة سداد المصروفات

ناشدت وزارة الأوقاف، المسجلين للدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ( الفرقة الأولى) سواء من المتقدمين الجدد أم الباقين للإعادة ، الآتية أسماؤهم بعد ، سرعة التوجه إلى مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم المسجلين بها لسداد المصروفات الدراسية ، وقدرها (600) جنيه ، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 21/ 11/ 2021م حتى يوم الخميس 25/ 11/ 2021م ، مع ملء الإقرار ، وتقديمه إلى مدير المركز.

ويلتزم المتقدم، بما تقرره الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بشأن نظام الحضور سواء أكان حضورًا فعليًا أم عن بعد أم مختلط ، وأنه لا يحق لي دخول الامتحان ما لم أحقق 70% نسبة حضور.



أسماء من لهم حق التوجه إلى المراكز لسداد المصروفات:



1. شيماء محمد البدري أحمد الاسكندرية

2. محمد سلامة هلال حسن على الاسكندرية

3. محمود عبد الباقي احمد زيدان الاسكندرية

4. مريم بسام السيد حسنين متولى الاسكندرية

5. يحيى عادل على قطب محمد الاسكندرية

6. صالح محمد حسن طه الإسكندرية

7. محمد رياض كامل مصطفى الإسكندرية

8. إسلام محمد عبد الرحمن محمد الإسكندرية

9. مجدي كامل عبد الحكيم الدالي الإسكندرية

10. منال أحمد محمد السيد الإسكندرية

11. عبد الله رفعت محمود سلم الإسكندرية

12. هشام محمد سمير شلبي الإسكندرية

13. إسماعيل محمود أحمد متولي الإسكندرية

14. أماني حامد عبد القوي معتمد الإسكندرية

15. ساميه صادق فهمي الكيلاني الإسكندرية

16. عمرو محمد علي العتريس الإسكندرية

17. نسرين محمد حامد الإسكندرية

18. أحمد حسن محمد الفلاح الإسكندرية

19. أماني الرفاعي مصطفى علي الإسكندرية

20. محمد حسن عبد الرازق حسن الإسكندرية

21. هبه محمد فرغلي فراج الإسكندرية

22. رضوان محمد عطوه علي الاسماعيلية

23. أحمد يوسف الحميدي الإسماعيلية

24. مروة سليمان أحمد سليمان أسوان

25. آمنة رجب عبدالحميد سعيد أسوان

26. بسمة أبو بكر محمد حسين أسوان

27. حسن جامع عبد الفراج أسوان .

28. خالد محمد إبراهيم عمر أسوان .

29. مصطفى محمد بيومي حسانين أسيوط

30. فاطمة محمد محيى الدين أحمد أسيوط

31. ممدوح جاد الله محمد حسين أسيوط

32. سعودي جابر عبد الناصر عبد ربه أسيوط

33. هاني عباس يوسف محمد الأقصر

34. رمضان الأمير حسن بدوي الأقصر

35. نجوي عبدالصبور ابو المجد حسين علي الأقصر

36. أسماء عبد القادر محمد أبو النجا البحر الأحمر

37. ممدوح ابو الحسن عبد الحي مهران البحر الأحمر

38. إيمان أمين محمود إبراهيم البحر الأحمر

39. مريم عبد الغفار محمود عبد المجيد البحر الأحمر

40. اسماء سيد محمود محمد البحر الأحمر .

41. كريمة رمضان عايش محمد البحر الأحمر .

42. محمد أحمد محمد محمد البحر الأحمر .

43. عبد الله عبد الفتاح كمال عبد الرسول البحيرة

44. خالد سعد قاسم محمد البحيرة

45. حسام مصطفي رزق حسين البحيرة

46. عبد الله محمد محمد حامد المهدي البحيرة

47. باسم غيضان صابر غيضان البحيرة

48. محمد صبري رجب عبد الحميد طويت البحيرة

49. محمد فرج كامل فتح الله سمك البحيرة

50. طارق معوض عبد الجيد محمد البحيرة

51. إبراهيم نصر إبراهيم محمود البحيرة

52. حسناء محمد محمد عبد الفتاح محمد البحيرة

53. محمد ناجح سند عباس البحيرة

54. إبراهيم شعبان إبراهيم حماد البحيرة

55. سمير محمد سمير محمد كردي البحيرة

56. باسم فايز عبد الحمد زايد البحيرة

57. حامد محمد سعد إبراهيم البحيرة

58. رانيا السـيد محــمد عـبد العــزيز الجمـل البحيرة

59. حمدي علي عبد الرحمن محمد معروف البحيرة

60. جاســر عــبود جاسـر ســالم البحيرة

61. محــمد عــلي محــمد حسـن البحيرة

62. عمــاد سـعيد فــوزي عـبد المجـيد البحيرة

63. حليمة محمد حامد بني سويف

64. خديجة محمد حامد بني سويف

65. هاله أحمد إحسان سيد بني سويف

66. مصطفى محمد فراج بني سويف

67. هبه احمد إحسان سيد بني سويف

68. عبد الكريم السيد عثمان عوض بورسعيد

69. محمد عبد الرحمن سعد احمد بورسعيد

70. إيهاب فؤاد محمد الشامي بورسعيد

71. زينب محمد على القطاوي بور سعيد

72. أحمد جلال حسن يوسف بور سعيد

73. فاطمة إسماعيل عبد الغني ضيف الله الجيزة

74. مصطفى مفتاح عبد العال هارون الجيزة

75. أماني إبراهيم عبد الرازق الجيزة

76. منى محمد عز الدين متولي الدقهلية

77. وليد جمال عثمان الدقهلية

78. عبد المؤمن جمال عبد السلام الدقهلية

79. عبد الرحمن مصطفى سالم الدقهلية

80. أحمد عاطف السيد أحمد الدقهلية

81. زينب محمود الشحات دياب الدقهلية

82. شيماء عاطف عطية محمد الدقهلية

83. أحمد يحي عبد المقصود السيد الدقهلية

84. ندى السيد محمد عبدالعال الدقهلية

85. وفاء سامي علي شعبان دمياط

86. أية محمد رجاء الدهشان دمياط

87. عبدالله وحيد مجاهد البراوي دمياط

88. سماء حسام وصيف الشامي دمياط

89. مريم عاصم محمد السيد دمياط

90. عبدالرحمن أكرم محمد جبر دمياط

91. أسماء محمد شعبان متولي دمياط .

92. خطاب أحمد السيد عمر سوهاج

93. معتصم صلاح السيد عبدالغفار سوهاج

94. محمد جمال أحمد صابر سوهاج

95. محمد سيد محمد أحمد سوهاج

96. أحمد رجب أحمد عبدالعال سوهاج

97. محمد مخلوف محمد إبراهيم سوهاج

98. صالح سلام قبيص أحمد سوهاج

99. إسلام دياب عبدالسلام سالم سوهاج

100. محمود محمد محمود على سوهاج

101. محمد يسين حمد الله على سوهاج

102. أسماء هريدي محمد السيد سوهاج

103. أحمد صلاح محمد السيد سوهاج

104. محمد السيد أحمد السيد سوهاج

105. أسامة محمد رضوان عمر سوهاج

106. ربيع سيد ربيع سوهاج .

107. رندا محمد محمود أحمد السويس

108. نجلاء بشير محمد محمود السويس

109. حبيبة عصام محمد شبل السويس

110. مريم هايم محمد سعيد السويس

111. هويدا عبد الحليم جمعة حربي السويس

112. عبير صلاح السيد طلبة السويس

113. أحمد عبدالله محمود عبدالله السويس

114. سلمى عصام محمد شبل السويس

115. تامر أحمد عبد المنطلب الشاذلي السويس

116. أسامة محمد محمد عطية الشرقية

117. حماده عادل عرفة الجيار الغربية

118. وليد بيومي محمد الحويحي الغربية

119. محمد عبد المحسن يوسف حماده الغربية

120. علي عبد الرحمن عبد الفتاح الشنراوي الغربية

121. سعاد صلاح محمد ابو سلام الغربية

122. علي محمد ابراهيم خليل الغربية

123. مصطفى محمد العيسوي قزامل الغربية

124. محمد علي احمد عاشور الغربية

125. عبد الوهاب ابو السعود حلمي الجوهري الغربية

126. زكية عبد الله عبد المجيد فايد الغربية

127. محمد محمد مهدي دسوقي الفيوم

128. أمير جمعة محمد فيصل الفيوم

129. محمد طه محمود محمد الفيوم

130. علي رمضان إبراهيم أحمد الفيوم

131. أحمد سعيد إسماعيل قنديل الفيوم

132. كارم معوض غالب سعداوي الفيوم

133. آية مدحت هاشم عباس الفيوم

134. أبو بكر أحمد عبد الهادي الفيوم

135. عيد ربيع دسوقي أحمد القاهرة

136. هدى محمد بيبرس القاهرة

137. رمضان السيد محمد النجار القاهرة

138. حنان محمد فهيم القاهرة

139. محمد عنبر محمد أمين القاهرة

140. أسماء كامل أحمد علي القاهرة

141. قدرية زينهم سيد محمد القاهرة

142. سلوي جمال الدين خلف محمد قنا

143. علي محمود رياض كريم قنا

144. أسامة عبدالراضى حسين قنا .

145. زينب مراد أحمد مراد قنا .

146. هبة حجاجي محمد محمد قنا .

147. زغلول يوسف عبدالحليم قاسم كفر الشيخ

148. آمال أحمد إبراهيم مرسى كفر الشيخ

149. زينب نبيل إبراهيم ابو زامل كفر الشيخ

150. إبراهيم محمد نصر الدين زين كفر الشيخ

151. أحمد شوقي شحاتة النكلاوى كفر الشيخ

152. هاني حامد عبد الفتاح كفر الشيخ

153. ثناء عبد الحليم طه علي مطروح

154. محمد عبدالرحمن محمد قنديل المنوفية

155. عبد الرحمن حمدي محمد عابدين المنوفية

156. دينا حمدي عبد الواحد العشماوي المنوفية

157. محمد أحمد محمد دويدار المنوفية

158. توفيق رضا على راشد المنيا

159. مصطفى عبد المجيد يوسف مهران المنيا

160. محمد عبد الرحيم على مرعي المنيا

161. محمود محمد حسين إمام المنيا

162. صابر خيري عبد العليم مخيمر المنيا

163. اسماعيل ياسين محمد عبدالرحمن المنيا .

164. وائل عبدالوهاب عثمان المنيا .

165. حنان محمد عبد الوهاب محمد الوادي الجديد

166. محمود أحمد خلف حسين الوادي الجديد

167. محمد أحمد عبد الوهاب محمد الوادي الجديد

168. محمد طه أحمد طه الوادي الجديد