إيطاليا وفرنسا توقعان على معاهدة تقلب كافة الموازين في أوروبا

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم توقيع معاهدة بين فرنسا وإيطاليا الأسبوع المقبل ستغير ميزان القوى في أوروبا بعد مغادرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منصبها.

ونقلت الوكالة عن مصدر إيطالي قوله إن رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوقعان هذه الاتفاقية.

وقال مسؤول إيطالي آخر، إن الاتفاقية ستعزز التعاون بين البلدين في مجالات تشمل الاقتصاد والتجارة والسياحة والثقافة.

وتم طرح المشروع لأول مرة في عام 2018 في عهد رئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جينتيلوني.

وعادت العلاقات بين البلدين على نحو كامل في عهد رئيس الوزراء الحالي دراجي الذي يشتد حرصه هو وماكرون على العمل جنبا إلى جنب لتشكيل السياسة الأوروبية بعد سنوات من الخلافات المريرة بين البلدين.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل جوهر المعاهدة.

ورفض متحدث باسم دراغي التعليق في حين قال مكتب ماكرون إنه لا يمكنه تأكيد الاجتماع بين الزعيمين في هذه المرحلة