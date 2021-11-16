خوفا من تحركات الجيش الروسي.. بريطانيا توقع اتفاقية تعاون عسكري مع أوكرانيا

استقبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وزير الدفاع البريطاني بن والاس الذي يزور كييف، اليوم الثلاثاء، حيث وقعا اتفاقية تعاون عسكري، وسط مخاوف غربية من تحركات الجيش الروسي.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، أبدى الرئيس الأوكراني ترحيبه بالاتفاق الإطاري المبرم بين الجانبين، والذي يسمح لبلاده بالاستفادة من التمويل البريطاني لتعزيز قدراتها العسكرية البحرية، بما في ذلك شراء صواريخ وبناء سفن صواريخ وقاعدة بحرية على بحر آزوف.

وقال الرئيس الأوكراني: "أصبحت المملكة المتحدة شريكنا الرئيسي في بناء الأسطول الأوكراني".

كما ناقش الجانبان "كيفية ضمان سلامة الملاحة للسفن في البحر الأسود وبحر آزوف، وتطلعات أوكرانيا للانضمام إلى التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي".