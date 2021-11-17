سميحة أيوب تكشف السبب الحقيقي وراء الانفصال عن محسن سرحان |فيديو

قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، إنني انفصلت عن الفنان محسن سرحان في سن صغيرة، مؤكدة أنني كنت أبلغ من العمر حينها 18 عامًا، وفترة زواجنا استمرت لمدة 3 سنوات فقط.

وأضافت سميحة أيوب، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة” عبر فضائية “دي ام سي"، أن الفنان محسن سرحان كان شديد الغيرة بطريقة صعبة.

أدوار لا أحب أن أؤديها

وتابعت سميحة أيوب، أنني لا أحب السينما، لأنه كان يتم توزيع أدوار لا أحب أن أؤديها، لذا عملت على فترات مُتباعدة حتى أقوم بالصرف على المسرح.

وأشارت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب إلى أنها “قعدت 18 سنة بعيدة عن السينما”، إلى أن أديت فيلم “تيتة رهيبة”.