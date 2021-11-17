سميحة أيوب عن فترة إدارتها للمسرح القومي: عملت حاجات تشرفني وتشرف بلدي|فيديو

قالت الفنانة القديرة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي، إنها سعيدة بكل ما قدمته في مسيرتها الفنية وأنها فخورة بما قدمته من أجل نفسها وبلدها".

وأضافت الفنانة سميحة أيوب في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلة: سعيدة عملت حاجات مشرفة تشرفني وتشرف بلدي".

واصلت: "أنا بنيت مشواري الفني بسعادة وطول نفس ومخلتش حاجة في يوم من الأيام تصيبني بالإحباط".

أكملت: "الست لما بتبقى ناجحة إدارياً وفنياً تكون عرضة للهجوم بتبقى مادة حلوة أوي للأكل".

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: تعرضتي إمتى للهجوم؟ قالت: كل ما بنجح بتعرض لهجوم.. وكل ما بلاقيهم بيعملوا كده بقول ده وقت أكبر للعطاء والعمل عشان أرد عليهم "كاشفة أن أوقات ازدهارها كانت تتزامن مع موجات من الهجوم عليها قائلة: "وده على الصعيد إدارتي للمسرح" مؤكدة أن كثيرًا من قيادات من المسرح المتعاقبين كانوا من الرجال وكانوا فشلة في الإدارة قائلة: "كل ما كنت بنجح إدارياً وفنياً كنت أتعرض لهجوم وفيه رجال كتير جم وأداروا لكن يكاد يكونوا فشلوا "

وأكملت: أدرت المسرح القومي بطريقة مغايرة جداً من أكبر واحد لأصغر واحد سواسية دون تمييز والفيصل الواحد في التمييز هو العمل الجيد والكفاءة".

وعن أبرز المواقف التي تعرضت لها لهجوم وانتقاد إبان إدارتها للمسرح قالت: "حد مثلاً يكون عاوز يطلع رواية.. طلعت في دماغه يعملها وأنا أكون عاملة خطة وبرفض إن حد يمسها وألاقي مخرج عاوز يعمل رواية وأنا أقول له الخطة تم وضعها ومش هتتغير خليك للسنة الجاية فيتوجه للوزير شاكياً ويهاتفني الوزير"، مشيرة إلى أنها كانت تحمل استقالتها في جيبها دائماً قائلة: "كانت استقالتي في جيبي دائماً.. أروح للوزير وأقول له ماتيجي تدير إنت المسرح؟ أنت مش واثق في القيادة اللي إنت اخترتها ؟ فيقول لي لأ طبعاً.. وقدمت استقالتي كتير جداً وعندما ألوح بها يقولولي خلاص بلاش".

وأوضحت أن الجميع كان يحترمها قائلة: كانوا بيعملوا لي حساب عشان كنت بعمل شغلي مظبوط وبخترم خطتي وكنت محبوبة من كل اللي حواليا لأني تعاملت معهم أني أختهم الكبيرة اللي في إيديها الميزانية والجميع تحمل المسئولية معايا".

وكشفت أن المسرح في عهدها كان وقت نهضة للمسرح وعرضت به أعظم المسرحيات".

