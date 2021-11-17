أكرم توفيق يكشف وجهته المقبلة وحقيقة العروض المقدمة

كشف أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر عن موقفه من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة بعد ما تلقي أكثر من عرض بعد تألقه مع ناديه ومنتخب مصر .

وقال أكرم توفيق من خلال تصريحاته التى أدلى بها لبرنامج رقم 10 والذي يذاع على القناة الأولى المصرية ويقدمه الإعلامي كريم رمزي عن العروض المقدمة له؟ أجاب توفيق: بأنه في كامل تركيزه في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي، ولا يلتفت لأي عروض، فهو يلعب في ناد كبير لا يقل عن أندية أوروبا، ولو هناك شيء سيكون من خلال النادي الأهلي وسيكون معلناً للجميع.



ويتصدّر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.