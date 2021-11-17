مش أزمة.. ميدو يعلق على وجود منتخب مصر في التصنيف الثاني

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن وجود منتخب مصر في التصنيف الثاني بالمرحلة الفاصلة لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا لا يمثل أزمة بالنسبة للفراعنة.

وتابع ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور، أن المنتخب المصري إذا كان وقع في التصنيف الأول كان من الممكن أن يواجه منتخب قوي مثل مالي والكاميرون.

وأشار إلى أن المنتخب بحاجة للمزيد من التطور في المرحلة القادمة، قبل خوض المرحلة الفاصلة بتصفيات كأس العالم في شهر مارس المقبل.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزا باهتا، على حساب ضيفه الجابون بنتيجة 2-1، أمس، الثلاثاء ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني بالدور الأخير من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، رفقة مالي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وغانا.

ومن المنتظر أن يواجه أحد منتخبات الجزائر أو نيجيريا أو تونس أو المغرب أو السنغال.