الجيزة: دخول مدرسة سميرة موسى بحدائق أكتوبر الخدمة في العام الدراسي الجاري

أعلن محافظ الجيزة عن دخول مدرسة سميرة موسي للتعليم الأساسي الخدمة بالإسكان البديل لمنطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر والتحاق الطلاب بها للعام الدراسي الجاري.

جاء ذلك في ضوء حرص الدولة على توفير سكن بديل حضاري لمواطني المناطق غير الآمنة إلى جانب توفير كافه الخدمات التعليمية والصحية بما يكفل لهم تحسين سبل المعيشة وانطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعه الانتهاء من إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بالإسكان البديل لسن العجوز بحدائق أكتوبر لخدمة الأسر بالمساكن الجديدة .

واشار اللواء أحمد راشد انه تم تشغيل اول فصلين بالمدرسة لطلاب مرحلة التعليم الاساسي وجاري استكمال فتح الفصول بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وفقا لأعداد الطلاب المحولين إليها مع توفير كافة الكوادر التعليمية اللازمه لضمان انتظام عمل المدرسة وتوفير الخدمة التعليمية علي أكمل وجه لقاطني الاسكان البديل بحدائق أكتوبر حيث تم اقامة المدرسه علي اعلي مستوي من التجهيزات.



يأتي ذلك استكمالا لمخطط التنمية الشاملة التي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة لسكان منطقه سن العجوز الغير امنة بنزله السمان بالهرم وتوفير كافة الاحتياجات المعيشية للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل الحياة.

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