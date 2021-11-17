شوبير يحسم الجدل حول تدخل محمد صلاح فى تشكيل منتخب مصر

رد الإعلامى أحمد شوبير على الشائعات التى تشير إلى تدخل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فى تشكيل منتخب مصر خلال الفترة الماضية .



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : " أوعى تصدقوا حد يقولك إن صلاح بيتدخل ويقول فلان يلعب وفلان ميلعبش، صلاح لا يملك القوة لهذه التصرفات، لكن صلاح بيحب لاعيبة معينة وبيرتاح معاهم عادى يعنى ويقعد معاهم فى أوضته لكن الملعب مفيش الكلام ده".



وانتقد شوبير هجوم البعض على محمد صلاح قائلا : " فى إيه يا جماعة يا بخت اللى عنده محمد صلاح ويا بخت اللى عنده ميسى ويا بخت اللى عنده رنالدو، لاعيبة كدا مش هتكرر".



وأضاف : " هتقولى صلاح مجبش أجوال كتير فى التصفيات دى هقولك استنى صلاح فى المرحلة الحاسمة مع المنتخب هيحقق الفارق وهفكركم".

وعلى جانب أخر ، عدد الإعلامى أحمد شوبير، مكاسب منتخب مصر من مباراة الجابون أمس، الثلاثاء، فى ختام مواجهات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.



وقال شوبير : "مصر حققت الهدف المطلوب منها بتصدر المجموعة والتأهل لمباراة فاصلة، ورغم عدم الوصول للأداء الذى يرضى الجميع هناك العديد من المكاسب، منها ظهور العديد من اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية".

وأضاف: "رأينا محمد حمدى فى مركز الظهير الأيسر، وأحمد فتحى فى الظهير الأيمن، والبدء بمروان حمدى فى الهجوم، وظهور أحمد ياسر ريان، والمدافع أحمد ياسين، ومصطفى فتحى غيّر شكل المنتخب فى الشوط الثانى، وإمام عاشور".

وأوضح شوبير أن "مباراة أمس أعطت للمدير الفنى فرصة لمعرفة اللاعبين عن قرب ومن يصلح للعب الدولى ومن لا يصلح".

وحسم المنتخب مباراته أمام الجابون أمس فى ختام دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بنتيجة 1/2.