عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يحسم الجدل حول تدخل محمد صلاح فى تشكيل منتخب مصر

محمد صلاح
محمد صلاح

رد الإعلامى أحمد شوبير على الشائعات التى تشير إلى تدخل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فى تشكيل منتخب مصر خلال الفترة الماضية .
 

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : " أوعى تصدقوا حد يقولك إن صلاح بيتدخل ويقول فلان يلعب وفلان ميلعبش، صلاح لا يملك القوة لهذه التصرفات، لكن صلاح بيحب لاعيبة معينة وبيرتاح معاهم عادى يعنى ويقعد معاهم فى أوضته لكن الملعب مفيش الكلام ده".

وانتقد شوبير هجوم البعض على محمد صلاح قائلا : " فى إيه يا جماعة يا بخت اللى عنده محمد صلاح ويا بخت اللى عنده ميسى ويا بخت اللى عنده رنالدو، لاعيبة كدا مش هتكرر".

وأضاف : "  هتقولى صلاح مجبش أجوال كتير فى التصفيات دى هقولك استنى صلاح فى المرحلة الحاسمة مع المنتخب هيحقق الفارق وهفكركم".

وعلى جانب أخر ، عدد الإعلامى أحمد شوبير،  مكاسب منتخب مصر من مباراة الجابون أمس، الثلاثاء، فى ختام مواجهات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال  شوبير : "مصر حققت الهدف المطلوب منها بتصدر المجموعة والتأهل لمباراة فاصلة، ورغم عدم الوصول للأداء الذى يرضى الجميع هناك العديد من المكاسب، منها ظهور العديد من اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية".

وأضاف: "رأينا محمد حمدى فى مركز الظهير الأيسر، وأحمد فتحى فى الظهير الأيمن، والبدء بمروان حمدى فى الهجوم، وظهور أحمد ياسر ريان، والمدافع أحمد ياسين، ومصطفى فتحى غيّر شكل المنتخب فى الشوط الثانى، وإمام عاشور".
وأوضح شوبير أن "مباراة أمس أعطت للمدير الفنى فرصة لمعرفة اللاعبين عن قرب ومن يصلح للعب الدولى ومن لا يصلح".
وحسم المنتخب مباراته أمام الجابون أمس فى ختام دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بنتيجة 1/2.

 

 

 

 

 

 

احمد شوبير محمد صلاح ليفربول الانجليزي منتخب مصر خ

ترشيحاتنا

توفير إنترنت مجاني في محطة مصر أول ديسمبر.. تفاصيل

أوامر ليفربول.. الكشف عن سبب خروج محمد صلاح وسط حراسة خاصة

هجمات هاكرز.. اتفاق إسرائيلي أمريكي لمكافحة الهجمات السيبرانية

مستقبل الحرب بين أمريكا والصين| من الرابح بعد لقاء بايدن وشي جين؟

طارق شوقي ينفي إلغاء حافز التطوير لمعلمي نظام التعليم الجديد

الأهلي يستهدف التعاقد مع مدافع الزمالك في هذا الموعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

شوبير يعلن موقف الأهلي النهائي من إعارة كهربا وديانج وطاهر

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

محمد مرسي كان ضعيفا.. عائشة خيرت الشاطر تتبرأ من الإخوان: معرفش حاجة عنهم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-11-2011

أبو الدهب: قفشة لا يصلح إلا لـ"الدورات الرمضانية".. والجابون كان الأفضل

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. أمطار غزيرة ورعدية على 8 محافظات | اعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

ثانى أقدم أثر إسلامي وعلاقته بالاحتفالات.. مالا تعرفه عن مقياس النيل

مش من الدين .. قصة الملابس السوداء في الحداد على الموتى |نوستالجيا

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

فيديو

فيديوجراف.. أخفاهما في ثلاجة المنزل.. رجل يحتفظ بجثتي والديه لسبب غريب

إحنا بنصلي على النبي.. مسيحي يرد على ادعاءات زكريا بطرس

شاهد | انفجار في أنابيب النفط جنوب إيران

فيديو جراف| ضابط شرطة مزيف يستدرج ضحاياه في الجيزة .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ