موعد إقامته وشعاره الرسمي وآخر موعد لتقديم الأفلام.. تفاصيل مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي لعام 2022

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن موعد الدورة الـ ٢٣ للمهرجان، والتي يترأسها المخرج سعد هنداوي، عن إقامته في الفترة من ١٧ وحتى ٢٣ مارس ٢٠٢٢.

مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

تغيير رئيس المهرجان

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم في أكتوبر الماضي، قرارا بتولي المخرج سعد هنداوي رئاسة الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

جاء ذلك بناءً على ترشيح السيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما، للدكتورة إيناس عبد الدايم لتولي سعد هنداوي هذا المنصب.

من جانبها، توجهت زينب عزيز، بوافر الشكر والامتنان للناقد السينمائي عصام زكريا لما حققه من إنجازات طوال فترة رئاسته السابقة للمهرجان.

وقالت زينب عزيز، إن ترشيحها للمخرج سعد هنداوي جاء بناءً على تاريخه الطويل في البرمجة للمهرجانات السينمائية الكبيرة، حيث تولى عدة مناصب منها تأسيس مسابقة سينما الغد بمهرجان القاهرة السينمائي، تحت رئاسة الناقد السينمائى الراحل سمير فريد، وأدارها بنجاح لافت على مدار ثلاث دورات، حتى أصبح هناك جمهور للفيلم القصير وأصبح ركنا أساسيا داخل مسابقات المهرجانات الدولية بمصر.

وأضافت "عزيز" أن اختيارها لسعد هنداوي جاء أيضا لخبرته الكبيرة في العمل بعدد من المهرجانات الدولية الكبيرة منها "مهرجان كليرمون فيران بفرنسا ولوكارنو بسويسرا ومهرجان دبي بدولة الإمارات"، مما يجعله محل ثقة لتولي رئاسة المهرجان، وبذلك نستطيع أن نبني على نجاحات الدورات السابقة بضخ دماء جديدة لنكمل ما بدأه السابقون وليرتفع سقف الطموحات وبذلك يستطيع مهرجان الإسماعيلية الدولي الاحتفاظ بمكانته التي تليق بتاريخ العريق.

آخر موعد لتلقي الأفلام المشاركة

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوى، عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة بالمهرجان؛ استعدادا لبدء أعمال لجنة اختيار أفلام الدورة الـ23 منه.

وصرح سعد هنداوي، بأن إدارة المهرجان ستستقبل الأفلام حتى 10 يناير 2022، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمهرجان http://ismailiafilmfest.com/ismailia2022/

شعار مهرجان الإسماعيلية

وكشف المخرج سعد هنداوي، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن الشعار الرسمي للمهرجان، وذلك بعد أن أعلن عن إقامة مسابقة لتصميم الشعار شارك خلالها عدد من المصممين إلى أن وقع الاختيار على هذا الشعار.

قام بتنفيذ الشعار المخرج محمد ماجد الذي شارك بالمسابقة وهو مخرج مصري وArt Director تخرج في المعهد العالي للسينما - أكاديمية الفنون في مصر، وهو أحد الخريجين البارزين في أكاديمية نيويورك للأفلام بلوس أنجلوس الولايات المتحدة الأمريكية.

حاز على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية كمخرج ومدير إبداعي في مجال صناعة الأفلام، والإعلانات التلفزيونية والرسوم المتحركة.

شعار مهرجان الإسماعيلية

و ذكر "محمد ماجد" في حديثة عن تصميم الشعار انه إعتمد على وجود بعض العناصر والاشكال السينمائية مثل استخدام الكلاكيت وشريط السينما للتعبير عن ماهية المهرجان وصناعة الافلام، وكان التحدي في إبراز عنصر يعبر عن هوية مدينة الاسماعيلية ودمجه مع بقية الأشكال من حيث أبعاد الكتلة والفراغ وتم البحث عن الأنماط والاشكال التي تعبر عن المدينة إلى أن تم الاستقرار على عنصر التمساح لما تشتهر به المدينة من وجود بحيرة التمساح القديمة في مدينة الاسماعيلية ولما لها من خلفية تاريخة حيث كانت المدينة قديما يطلق عليها لقب مدينة التمساح قبل الاسماعيلية، وبعد دمج تلك العناصر ظهر التصميم بالصورة النهائية.