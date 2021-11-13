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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فتح باب استقبال الأفلام بـ مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

سعد هنداوى
سعد هنداوى

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوى، عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة بالمهرجان؛ استعداد لبدء أعمال لجنة اختيار أفلام الدورة الـ23 منه. 

 

وصرح سعد هنداوي، بأن إدارة المهرجان سستقبال الأفلام حتى 10 يناير 2022، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمهرجان http://ismailiafilmfest.com/ismailia2022/

موعد انطلاق المهرجان 

يذكر أن الدورة الـ23 للمهرجان، من المقرر أن تقام  في الفترة من 17 وحتى 23 مارس 2022، ويقيم مهرجان الإسماعيلية، المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزي سنويا بمحافظة الإسماعيلية.

 

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991. 

 

مهرجان الإسماعيلية 

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم في أكتوبر الماضي، قرارا بتولي المخرج "سعد هنداوي" رئاسة الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

 

جاء ذلك بناء على ترشيح السيناريست "زينب عزيز " رئيس المركز القومي للسينما للدكتورة إيناس عبد الدايم لتولي سعد هنداوي هذا المنصب.

 

من جهتها، توجهت زينب عزيز ، بوافر الشكر والامتنان للناقد السينمائي "عصام زكريا" لما حققه من إنجازات طوال فترة رئاسته السابقة للمهرجان.

سعد هنداوي رئيسا لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

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وأضافت زينب عزيز، أن ترشيحها للمخرج سعد هنداوي جاء بناء على تاريخه الطويل في البرمجه للمهرجانات السينمائية الكبيرة، حيت تولى عدة مناصب منها تأسيس مسابقة سينما الغد بمهرجان القاهرة السينمائي، تحت رئاسة الناقد السينمائى الراحل سمير فريد، وأدارها بنجاح لافت على مدار ثلاث دورات، حتى أصبح هناك جمهور للفيلم القصير و أصبح ركنآ أساسيآ داخل مسابقات المهرجانات الدولية بمصر.

 

وأضافت "عزيز" ، أن اختيارها لسعد هنداوي ، جاء أيضا لخبرته الكبيرة في العمل بعدد من المهرجانات الدولية الكبيره منها "مهرجان كليرمون فيران بفرنسا و لوكارنو بسويسرا و مهرجان دبي بدولة الإمارات"، مما يجعله محل ثقة لتولي رئاسة المهرجان، وبذلك نستطيع أن نبني على نجاحات الدورات السابقة بضخ دماء جديدة لنكمل ما بدأه السابقون و ليرتفع سقف الطموحات و بذلك يستطيع  مهرجان الإسماعيلية الدولي الاحتفاظ بمكانته التي تليق بتاريخ العريق.

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