استهدفت مدنيين.. انفجار عبوة ناسفة غرب العاصمة الأفغانية كابول

أفاد مصدر محلي أفغاني، اليوم الأربعاء، بمقتل 4 مدنيين وإصابة 2 آخرين في تفجير استهدف حافلة ركاب غربي العاصمة كابول.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن عبوة ناسفة انفجرت غربي العاصمة الأفغانية كابول، حيث استهدفت سيارة مليئة بالمدنيين.

وأطقرت لقطات فيديو لحظات من تفجير كابول الجديد، الذي نجم عن عبوة ناسفة.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الهجمات الإرهابية التي تحدث بانتظام في أفغانستان بشكل عام وفي كابول بشكل خاص، وذلك مع سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن سلسلة الهجمات الدامية التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، فيما اقتحم مسلحون تابعون له في وقت سابق، مستشفى كابول الوطني العسكري، وقتلوا 19 شخصاً على الأقل، وأصابوا أكثر من 50 بجروح.