داعش يعلن مسئوليته عن انفجار العاصمة الأفغانية كابول

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف منطقة شيعية في العاصمة الأفغانية كابول أول أمس السبت.

وكانت حركة طالبان أعلنت عن انفجار قنبلة مغناطيسية كانت مثبتة في حافلة صغيرة بمنطقة ذات أغلبية شيعية في كابل، مما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من الضحايا.

وحسب السلطات المحلية، وقع الانفجار في منطقة دشت برتشي التي يقطنها أبناء قومية الهزارة الشيعية غرب كابل.

وذكر مسؤول في طالبان، رفض ذكر اسمه، أن 6 أشخاص قتلوا في حين أصيب ما لا يقل عن 7 جراء الانفجار الذي وقع في منطقة داشت برشي في غرب كابول، وفقا لوكالة "رويترز".

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن سلسلة اعتداءات دامية، خلال الأسابيع الماضية، واقتحم مسلحون من التنظيم، الشهر الجاري، مستشفى كابول الوطني العسكري، وقتلوا 19 شخصاً على الأقل، وأصابوا أكثر من 50 بجروح.

فيما لقي أكثر من 120 شخصاً حتفهم في هجمات نفذها تنظيم داعش، في أكتوبر الماضي، استهدفت مسجدين يتردد إليهما أفراد أقلية الهزارة.