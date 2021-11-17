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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة سريعة مع اللاعبين ويجتمع مع طبيب الفريق

صدى البلد

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم "الأربعاء".

 

وقام كارتيرون بتحفيز اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، بجانب حديثه عن مجموعة من الأفكار الفنية المراد تنفيذها خلال مواجهة الإسماعيلي بالدوري.

 

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وكان الفريق قد فاز أمس الأول على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

 

كارتيرون يطمئن على الونش

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع محمود حمدي الونش على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الأربعاء.

 

وقام كارتيرون بالاطمئنان على حالة اللاعب بعد مشاركته في مواجهة المنتخب الوطني الأخيرة أمام الجابون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

 

كارتيرون يعقد جلسة مع طبيب الفريق

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الأربعاء.

 

وشهدت الجلسة حديثا مطولا عن حالة اللاعبين المصابين قبل مواجهة الإسماعيلي في مسابقة الدوري.

 

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الاسماعيلي الدوري المصري الزمالك الدوري الممتاز مسابقة الدوري الممتاز كارتيرون

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