أما براوة.. حكاية سيارة فيات التي جمعت رشدي أباظة بـ نجاة الصغيرة

" أما براوة براوة أما براوة دوار حبيبي طراوة آخر طراوة " كلمات تثير البهجة في قلوبنا في كل مرة نستمع إليها، فنرى أمامنا عملا غنائيا تشعر وكأنه تتخلله تعويذة سحرية موسيقاه تتجدد تلقائيًا مهما مر عليها الزمن وتغيرت مقاييسه تجدها هذه الأسطورة الغنائية تواكب جميع العصور ويتغنى بها الصغير قبل الكبير، ثم تتبعها بدقائق معدودة أغنية " ليلة من الليالي فاتونا " أغنيتان تعتبران أيقونة سبعينيات القرن الماضي للصوت الملائكي العذب نجاة الصغيرة ، من رائعة فيلم " ابنتي العزيزة ".

فيلم ابنتي العزيزة

كتب القدر بأن تتعطل سيارة رجل الأعمال الكبير شريف سعد الدين الذي جسد شخصيته الفنان الراحل رشدي أباظة، امام احد دور الأيتام الواقعة في الأرياف تحديدًا قبل بلدة كفر الدوار بـ 2 كيلو كما ذُكر في احداث فيلم " ابنتي العزيزة "، فلم يجد الرجل امامه سوى الاستعانة بهاتف هذه الدار لطلب الاستغاثة، وهنا كانت بداية الحكاية فقد خطف سمع شريف الصوت الملائكي للفتاة اليتيمة بطة التي قامت بدورها الفنانة نجاة الصغيرة، وقرر تبني هذه الفتاة وجعلها كابنته الجميلة والتكفل بمصاريف تعليمها الجامعي، ولكن سرعان ما تحولت ابنته العزيزة هذه إلى زوجته العزيزة.

فيلم ابنتي العزيزة

في بداية أحداث فيلم " ابنتي العزيزة " ظهر المساعد الأمين لشريف بيك والذي يُدعى امين " إبراهيم سعفان " خلال تجوله في شوارع المحروسة بسيارته العتيقة التي تشبه شخصيته خفيفة الظل، والتي تحمل شعار شركة صناعة السيارات الإيطالية العريقة فيات FIAT التي أسسها الإيطالي احد أهم رائدي صناعة السيارات في العالم جيوفاني أنيللي في العام 1899، و اطلق عليها اسم FIAT كاختصارًا لضم هويتها ومقرها الرئيسي الذي يقع ببلدة تورينو الإيطالية FABBRICA ITALIANA AUTOMOBILI TORINO.

فيلم ابنتي العزيزة

وظهرت السيارة خلال احداث الفيلم وهي تحمل شعار FIAT الإيطالية، ولكنها بصناعة هندية حيث الطراز FIAT PADMINI الذي اخذت الشركة الهندية PREMIER AUTOMOBILES LIMITED، حقوق صناعته من الشركة الإيطالية، حقق هذا الطراز منذ بداية طرحه في العام 1964 انتشارًا كبيرًا و أصبح واحدًا من السيارات القليلة التي يحبها جميع الفئات العمرية.

فيلم ابنتي العزيزة

أعطت الشركة الإيطالية فيات FIAT، ترخيص صناعة الطراز FIAT PADMINI للشركة الهندية PREMIER AUTOMOBILES LIMITED في العام 1964، وظل خط إنتاجه مستمرًا لأعوام طويلة حتى إصدار آخر نسخة منه في العام 2001، وقد صنعت السيارة FIAT PADMINI بمحرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1089 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي الأداء من 4 سرعات.

فيلم ابنتي العزيزة

يُذكر أنه كان قد شارك الفنانة نجاة الصغيرة بطولة فيلم ابنتي العزيزة الفنان رشدي أباظة وبرفقتهم مجموعة من كبار نجوم الفن، يأتي من بينهم " عمر خورشيد، زوزو شكيب، عزيزة حلمي، ماجدة صالح، إبراهيم سعفان، سعيد خليل، هالة الشواربي، عبد المنعم بسيوني، مختار السيد، حسن مصطفى علي "، ومن تأليف وسيناريو و حوار محمد أبو يوسف، و إخراج حلمي رفلة، وتم عرض فيلم إبنتي العزيزة لأول مرة بدور العرض السينمائية في 20 سبتمبر من العام 1971.