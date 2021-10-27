يا خسارتك يا زغلول.. حكاية سيارة رشدي أباظة مع الزعيم وسمير غانم

" يا خسارتك يا زغلول يا فضيحتك في البلد يا زغلول .. زغلول مفيش انت دلوقتي اسمك بهيرة .. تعالي ياما شوفي ابنك بهيرة .. انا في الصبح تلميذ وبعد الضهر ستات أنا "، شابان يتسمان بالشهامة والطيبة وبعضًا من الذكاء استغلانه لنيل مرادهما عن طريق التنكر في زي النساء، لينقلب السحر على الساحر ويقعان في ورطة كبيرة لم يخرجهما منا سوى شهامتهما التي آمن بها من حولهما، إنها كوميديا فيلم " أذكياء لكن أغبياء ".

فيلم أذكياء لكن أغبياء

زغلول إزدحمد " عادل إمام " و حسونة " سمير غانم " شابان على فطرتهما أتما لتوهما شهادتهما الثانوية بقريتهما " ميت أبو شادوف " و التحقا بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، لتبدأ هنا رحلة البحث عن مكان لسكنهما يتناسب مع ظروفهما المادية، ولم يجدا أمامهما مكان مناسب سوى فيلا حمدي " رشدي أباظة " رجل مراهق لا يؤجر غرف منزله سوى للفتيات الجميلات لأغراض خبيثة منه، فتنكرا في هيئة الفتاتين شهيرة وبهيرة ليتمكنا من الحوز على غرفة بهذا المنزل وبالفعل حصلا عليها، ولكن سرعان ما انكشف أمرهما وبدأت معاناة البحث مرة أخرى.

فيلم أذكياء لكن أغبياء

وكانت هناك بطلة رئيسية في أحداث فيلم " أذكياء لكن أغبياء " وهي السيارة التي كان يستقلها حمدي دائمًا لمحاولة الإيقاع بالفتيات المغتربات، والتي أنتجتها شركة صناعة السيارات الأمريكية شيفروليه CHEVROLET، والتي تتبع حاليًا مجموعة شركات GENERAL MOTORS، من الطراز IMPALA موديل عام 1968و الذي يعد من أولى السيارات كبيرة الحجم من إنتاجات الشركة الأمريكية شيفروليه ويعد الأشهر والأنجح على مدار سنوات إصداراتها.

فيلم أذكياء لكن أغبياء

جاء الطراز IMPALA موديل عام 1968 بتعديل بسيط على واجهة السيارة الامامية، ومصابيح خلفية ثلاثية تشبه حدوة الحصان، واستمدت السيارة شيفروليه إمبالا CHEVROLET IMPALA قوتها من عدة خيارات من المحركات جميعها تتكون من 8 أسطوانات، لكنها تختلف في قوة إنتاجها، حيث ينتج المحرك الأول قوة قدرها 250 حصانًا، والثاني 325 حصانًا، والثالث 427 حصانًا.

فيلم أذكياء لكن أغبياء

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان الراحل رشدي أباظة بطولة فيلم أذكياء لكن أغبياء مجموعة من اهم نجوم الفن، يأتي من بينهم " سمير غانم، عادل إمام، مديحة كامل، يسرا، إبراهيم سعفان، ليلى حمادة، سمية الألفي، علي الشريف، سيف الله مختار، فيفي يوسف، هانم محمد "، ومن تأليف و سيناريو وحوار يوسف عوض، و إخراج نيازي مصطفى، وتم عرض فيلم أذكياء لكن اغبياء لأول مرة بدور العرض السينمائية في 14 إبريل من العام 1980.