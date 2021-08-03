على جنب ياسطى.. عندما كرمت السينما سيارة بيجو الشهيرة 504.. صور

" أكتوبر؟؟ .. أفندم ؟! .. ممكن أكتوبر ؟.. أه أكتوبر يعني اتفضل يا باشا .. شكرا الحياة جميلة مش كده ؟.. الظاهر كده يا باشا " يقولها بابتسامة بسيطة وروح راضية في مشهد من أروع المشاهد السينمائية الي قدمت في الألفية الثانية وعُلقت في أذهان المشاهدين حيث ظهور معشوق الجماهير العربية الفنان الراحل سمير غانم كضيف شرف أضفى الكثير من الحب والبهجة على أحداث فيلم " على جنب ياسطى ".

فيلم على جنب ياسطى

" على جنب ياسطى " عمل سينمائي كوميدي اجتماعي يحكي قصة الشارع المصري قبل أحداث ثورة يناير من خلال قصة حياة رجل بسيط يُدعى صلاح وقد جسد شخصيته الفنان أشرف عبد الباقي، مواطن مثله كمثل بقية الشعب المصري تسود ملامحه علامات الرضا، يعمل كسائق على السيارة الأجرة التي ورثها عن أبيه، حيث دارت أحداث الفيلم حول يوميات صلاح في هذه السيارة الأجرة ومقابلته لمختلف الشخصيات بشكل دوري ومعايشة الحياة التي يمر بها هذه الشخصيات، وكان أكثرهم من كبار الفنانين الذين شاركوا محاكاة الحياة المصرية بدور بسيط أضفى الكثير من البهجة والتشويق على مشاهد هذا الفيلم.

فيلم على جنب ياسطى

وبالطبع كانت هناك بطلة تشارك أحداث فيلم " على جنب ياسطى " جنبًا إلى جنب الفنان أشرف عبد الباقي، وهي السيارة التي دارت خلالها أحداث هذا الفيلم، وبما انها سيارة اجرة قد ورثها عن أبيه فبالتي يجب ان تكون السيارة التي لقبت بـ " أسطورة التاكسي " أشهر سيارة اجرة في الشوارع المصرية وهي السيارة PEUGEOT 504.

فيلم على جنب ياسطى

كانت قد انتجت " أسطورة التاكسي " الشركة الفرنسية لصناعة السيارات الشهيرة بيجو PEUGEOT، والتي تعد من أعرق و أقدم شركات صناعة السيارات في العالم، حيث تأسست في العام 1810 على يد عائلة بيجو، التي اشتهرت في بداياتها في صناعة حبوب البن، ثم تحول الأمر بعد ذلك لتدخل التاريخ بصناعتها لأهم طرازات السيارات التي تنافس بقوة في السوق العالمي للسيارات.

PEUGEOT 504

وكانت قد بدأت بيجو في طرح الطراز العتيق PEUGEOT 504 " أسطورة التاكسي "، في العام 1968، ليصبح حينها سيارة العام ويحقق نجاحًا منقطع النظير فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث تم إصداره بعدة نسخ تناسب مختلف الأذواق، فكان منها السيدان التقليدية ذات الأربعة أبواب، والنسخة الـ STATION ذات المفهوم خماسي الأبواب والتي تتسع لسبعة ركاب، أما النسخة الثالثة فهي الأكثر كلاسيكية و أناقة وشبابية مفهومها القابل للتحويل ثنائي الأبواب " كوبيه كابورليه ".

PEUGEOT 504

وظهرت الأسطورة بيجو برفقة الفنان أشرف علد الباقي خلال أحداث فيلم " على جنب ياسطى " من الطراز الأشهر في الشوارع المصرية PEUGEOT 504، الذي استمد قوته من محرك مكون من 4 أسطوانات، يستطيع أن يولد قوة قدرها 144 حصانًا، و أصبحت هذه السيارة هي أيقونة السيارات الأجرة لما تتسم به من رحابتها وسعة مساحتها الداخلية، وارتفاعها الملحوظ عن سطح الأرض لتفادي الصدام بالمرتفعات.

PEUGEOT 504

وبالرغم من أنه تم وقف إنتاج السيارة PEUGEOT 504، في العام 1983 إلا أنها ما زالت تنافس بقوة في السوق المصرية للسيارات المستعملة حتى يومنا هذا، وذلك بسعر يتراوح بين 38 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه، حيث يتوقف سعرها ذلك حسب موديل إنتاجها وحالتها.

PEUGEOT 504

جدير بالذكر أن فيلم على جنب ياسطى بطولة كلًا من " أشرف عبد الباقي، خيرية أحمد، سمير غانم، أروى جودة، آسر يس، روجينا، أحمد رزق، ماجد الكدواني، شمس، حمدي السخاوي، أحمد عنان، هبة أبو الخير، نهال عنبر، زيزي البدراوي، تامر حبيب، غريب محمود، محمد الصاوي، علاء مرسي، أحمد صيام، صبري عبد المنعم، محمود الجندي " ومن تأليف وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، و إخراج سعيد حامد، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 4 يونيو من العام 2008.