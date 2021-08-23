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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عندما ثأر محمود يس لزوجته بمساعدة سيارة شيفروليه .. اعرف القصة| صور

محمود يس
محمود يس

سيارة دارت وتمحورت حولها أحداث عمل سينمائي، وظلت لغزا يحاول حله أبطال هذا العمل فتفاعل معهم المشاهدون طيلة أحداث فيلم "الثأر"، وحاولوا التوصل لحل غموض هذه السيارة وما وراءها، فمنذ ذلك الوقت أصبحت هذه السيارة أيقونة فترة الثمانينيات وأشهر إصداراتها بسبب فيلم "الثأر".

فيلم الثأر

دارت أحداث فيلم "الثأر" حول محاولات انتقام المهندس أحمد الذي جسد شخصيته الفنان الراحل محمود يس، وأخذه بثأر زوجته ندى التي قامت بأداء دورها الفنانة يسرا، بعدما تعرضت للاختطاف والاعتداء من جانب مجموعة من الشباب الطائشين، وحدث هذه الواقعة حينما قرر أحمد أن يأخذ زوجته لمشاهدة فيلمًا في سينما منتصف الليل، وقام أربعة أشخاص بضربه على رأسه واختطاف زوجته داخل سيارة لم ير منها أحمد شيئًا سوى طرازها الشهير الفيجا VEGA ورقم 6 من لوحتها ويتبعه حرف الـD.

فيلم الثأر

وقرر أحمد البحث عن هذه السيارة التي تحمل المواصفات ذاتها، ليعثر على بعض أشخاصها ويبدأ في نيل حقه بقتلهم واحدًا تلو الآخر ليشفي غليله، لكن قبل قتله للفرد الأخير من هؤلاء الأشخاص، لحقت به الشرطة وقبضت عليه وتفاجئ بأنها عثرت على الجناة الحقيقيين وأن من قتلهم ليسوا هم المعتدين على زوجته لينتهي هنا حل لغز قصة فيلم "الثأر".

CHEVROLET VEGA

ولأن فيلم الثأر تسبب في شهرة كبيرة للسيارة التي دارت حولها أحداث الفيلم، فكان يجب معرفة تاريخ صناعتها وكانت أنتجتها أسطورة صناعة السيارات الأمريكية العريقة شيفروليه CHEVROLET، هذه الشركة العتيقة التي أسسها اثنان من أهم رائدي صناعة السيارات في العالم هما ويليام ديورانت و لويس شيفروليه، وذلك في العام 1911.

CHEVROLET VEGA

أخذت الشركة الأمريكية شيفروليه CHEVROLET، شهرة كبيرة منذ بدء طرح أولى طرازاتها، وانتشرت بشكل أكبر بين الطبقة الاجتماعية الثرية، واشتهرت في حقبة الأربعينيات والخمسينيات بأنها سيارة الملوك ثم الرؤساء فيما بعد، وكان لا يمتلك سيارات هذه الشركة سوى كبار الدولة والشخصيات العامة.

CHEVROLET VEGA

وتعتبر شيفروليه CHEVROLET هي نبتة بناء المجموعة الأمريكية الأشهر حتى يومنا هذا جنرال موتورز GENERAL MOTORS، وهي النواة الأساسية لتأسيس هذه المجموعة حيث سعت في أولى خطواتها لضم الشركة الأمريكية الأكبر CHEVROLET، كونها سيارة لا يمتلكها سوى الأثرياء وهي الفئة الأولى المقصودة لأهداف هذه المجموعة.

CHEVROLET VEGA

وظهرت السيارة شيفروليه CHEVROLET، خلال احداث فيلم " الثأر " من الطراز فيجا VEGA ، هذا الطراز الذي اشتهر بتصميم هيكله المختلف كليًا عن بقية إصدارات أقرانه من سيارات هذه  الحقبة الزمنية، وقد توفر بنسختيه السيدان التقليدية، والسيارة الـ"هاتشباك " ذات المفهوم ثنائي الأبواب.

CHEVROLET VEGA

بدأت الشركة الأمريكية شيفروليه في طرح الطراز فيجا CHEVROLET VEGA ، بداية من العام 1970 وحتى العام 1977، و  ولكن فيلم " الثأر " كان قد استعان بالطراز VEGA  موديل عام 1974، والذي استمد قوته من محرك مكون من 4 أسطوانات، يأتي بسعة 2.3 لتر، متصل بناقل حركة يدوي الأداء من 4 سرعات.

CHEVROLET VEGA

جدير بالذكر أن فيلم الثأر بطولة كلًا من " محمود يس، يسرا، عماد محرم، حمدي الوزير، شعبان حسين، كمال يس، فاروق يوسف، عادل برهام، محمود الزهيري، محمد جبريل، رضا حامد، إبراهيم قدري، بدرية عبد الجواد " و سيناريو و حوار فايز غالي، وتأليف و إخراج محمد خان، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 10 مايو من العام 1982.

سيارات سيارات الأفلام سيارات المشاهير فيلم الثأر يسرا محمود يس CHEVROLET VEGA

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