عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

في ذكرى ميلاد مصطفى متولي.. قصة سيارته المرسيدس في فيلم مسجل خطر | صور

في ذكري ميلاد مصطفي
في ذكري ميلاد مصطفي متولي.. قصة سيارته المرسيدس

رغم من مرور قرابة ال 21 عامًا على رحيل الفنان القدير مصطفى متولي، إلا أنه ما زال حيا بأدواره الفنية التي تركت بصمتها الخاصة وخُلدت في أذهاننا وقلوبنا جميعًا، والتي بلغت حوالي 72 عملا فنيا تنوعت بين السينما والدراما التليفزيونية والمسرح، ولكن أكثر هذه الأعمال كان يتشارك خلالها مع صديق عمره الزعيم عادل إمام، حيث اقترن دائمًا اسمهما في عالم الفن، وقد جاء من بين هذه الأعمال فيلم " مسجل خطر " بطل قصتنا اليوم بمناسبة ذكرى وفاة الراحل مصطفى متولي.

الفنان الراحل مصطفى متولي

عندما يُذكر اسم الراحل مصطفى متولي جنبًا إلى جنب الزعيم عادل إمام، فلتعلم على الفور بأنك في حضرة رائعة فنية لا مثيل لها، تجد نفسك بشكل لا إرادي لا تستطيع أن ترمش عينيك للحظة واحدة لفرط ما تشاهده من عظمة تمثيلية قديرة، فقد تشاركا برفقة مجموعة من كبار الفن بطولة فيلم " مسجل خطر " والذي دارت أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء يتحدون معًا من أجل الثأر لصديقهما وأخذ حقه من عصابة كان قد لجأ لها من اجل توفير مصاريف علاج زوجته المريضة والاعتناء بابنته.

فيلم مسجل خطر

ولكن هذه العصابة كانت قد استغلت حاجة مصطفى أبو العز "  صلاح قابيل " و ساومته على الاعتراف بنفسه بالتورط في قضية سرقة كبيرة لم يرتكبها في الحقيقة مقابل مبلغ من المال والاعتناء بزوجته وابنته، إلى أن دخل السجن وتركوا زوجته إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة ووضعوا ابنته في أحد دور الأيتام، و تكونت هذه العصابة من صفوت شلبي " سناء شافع "، و طارق شاهين الذي جسد شخصيته الراحل مصطفى متولي، وقد رافقته خلال أحداث هذا الفيلم سيارة أسطورية تشبه شخصيته الخالدة في قلوبنا.

فيلم مسجل خطر

كانت سيارة أنيقة جاذبة للأنظار ومعشوقة الشرق الأوسط فترة ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وقد أنتجتها الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات والتي أنشأت في العام 1926 على يد ثلاثة من أهم من ذُكر اسمهم في تاريخ صناعة السيارات " فيلهلم مايباخ، وكارل بنز، وجوتليب دايملر " لتصبح النجمة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ.

MERCEDES BENZ W124

دائمًا ما تأخذ إصدارات النجمة الألمانية مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، شهرة واسعة وتحقق سياراتها نجاحًا منقطع النظير خاصة في محيط الشرق الأوسط، فيتم إطلاق بعض الألقاب التي تميز طرازاتها عن بعضها، ومن بين هذه الإصدارات طراز عشقه المصريون وجعلهم يطلقون عليه اسم يميزه عن غيره وهو الطراز MERCEDES BENZ W124، والذي سمي بالسيارة الـ " زلموكة ".

MERCEDES BENZ W124

ورافقت الفنان الراحل مصطفى متولي خلال أحداث فيلم " مسجل خطر "، السيارة الـ " زلموكة " MERCEDES BENZ W124، الأيقونة التي انضمت إلى فئة السيارات المتوسطة الحجم، والتي بدأت مرسيدس بنز MERCEDES BENZ في طرحها بداية من العام 1984، وحتى إصدار أخر نسخة منها في العام 1997.

MERCEDES BENZ W124

واستمدت السيارة الأشهر في الشوارع المصرية في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي، الـ " زلموكة " MRCEDES BENZ W124، قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1997 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 118 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء من 4 سرعات، ولأنها سيارة أسطورية فهي ما زالت تنافس في السوق المصرية للسيارات المستعملة حتى وقتنا هذا بسعر يتراوح بين 140 ألف جنيه وحتى 150 ألف جنيه، وذلك حسب موديل إنتاجها وحالة هيكلها.

MERCEDES BENZ W124

ويُذكر أنه كان قد شارك بطولة فيلم مسجل خطر بجانب الفنان الراحل مصطفى متولي مجموعة من عظماء الفن المصري من بينهم " عادل إمام، سعيد عبد الغني، صلاح قابيل، حاتم ذو الفقار، فكري صادق، محمد الدفراوي، سناء شافع، هند عاكف، نادية رفيق، حسين عرعر، فؤاد فرغلي " وقام بإخراج هذا الفيلم المخرج المبدع سمير سيف، و من تأليف وسيناريو وحوار العبقري وحيد حامد، وتم عرض " مسجل خطر " لأول مرة في دور العرض السينمائية في 11 إبريل من العام 1991.

الفنان الراحل  مصطفى متولي
سيارات سيارات الأفلام سيارات المشاهير فيلم مسجل خطر مصطفى متولى عادل إمام MERCEDES BENZ W124

موضوعات متعلقة

قصة نجاح سيارة مرسيدس الشهيرة مع أحمد زكي في "الإمبراطور" | صور

عندما تألقت بيجو 504 مع محمود عبد العزيز في "الدنيا على جناح يمامة" | صور

بعد 36 عاماً من عرضه.. قصة سيارة فيات 132 ظهرت مع أحمد زكي في هذا الفيلم | صور

على جنب ياسطى.. عندما كرمت السينما سيارة بيجو الشهيرة 504.. صور

حدوتة سيارة مرسيدس ظهرت مع عادل إمام في "عنتر شايل سيفه" | صور

بعد 48 عاماً من عرضه.. تعرف على قصة سيارة أحمد مظهر المرسيدس في هذا الفيلم | صور

اهرب يا ياسين.. حكاية سيارة سكودا مع السقا في فيلم حرب إطاليا| صور

هتندمي يا سونيا.. حكاية سيارة مرسيدس الحمراء في الراقصة والسياسي.. صور

ترشيحاتنا

سفير روسيا: أكثر من 100 حدث مشترك بين موسكو والقاهرة بحلول ربيع 2022

العراق.. ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال

سميرة عبد العزيز مهاجمة السوشيال ميديا : دي نميمة ومليش علاقة بها

حبس رئيس اتحاد كرة قدم دولة عربية بعد وفاة لاعب بـ الملاريا

بكري ناعيا حسب الله الكفراوي: شخصية وطنية دافع عن 30 يونيو

أمطار رعدية.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية خلال هذه الفترة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

كما نشر صدى البلد| الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

بسبب تصاعد اصابات كورونا.. إيقاف صلاة الجمعة في دولة عربية

أمطار رعدية وسيول .. تفاصيل طقس مصر غدا.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

الفائز يتأهل لكأس العالم.. الأهلي يواجه الزمالك فى السوبر الإفريقي لكرة اليد رسميا

بسبب التحرش.. فرح الزاهد: تسببت في منع دخول سائح عربي لمصر

لأول مرة .. ميدو يعلن خليفة فرجانى ساسي فى الزمالك

عن عمر يناهز 18 عاما.. وفاة نجل مايكل بالاك في حادث سير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

فيديو

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

فيديوجراف.. ظهرت مع الفنانين.. من هي عزيزة السيد؟

فيديو جراف .. الصين تتأهب.. كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

اﻟﻤﺰﻳﺪ