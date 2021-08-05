في ذكرى ميلاد مصطفى متولي.. قصة سيارته المرسيدس في فيلم مسجل خطر | صور

رغم من مرور قرابة ال 21 عامًا على رحيل الفنان القدير مصطفى متولي، إلا أنه ما زال حيا بأدواره الفنية التي تركت بصمتها الخاصة وخُلدت في أذهاننا وقلوبنا جميعًا، والتي بلغت حوالي 72 عملا فنيا تنوعت بين السينما والدراما التليفزيونية والمسرح، ولكن أكثر هذه الأعمال كان يتشارك خلالها مع صديق عمره الزعيم عادل إمام، حيث اقترن دائمًا اسمهما في عالم الفن، وقد جاء من بين هذه الأعمال فيلم " مسجل خطر " بطل قصتنا اليوم بمناسبة ذكرى وفاة الراحل مصطفى متولي.

الفنان الراحل مصطفى متولي

عندما يُذكر اسم الراحل مصطفى متولي جنبًا إلى جنب الزعيم عادل إمام، فلتعلم على الفور بأنك في حضرة رائعة فنية لا مثيل لها، تجد نفسك بشكل لا إرادي لا تستطيع أن ترمش عينيك للحظة واحدة لفرط ما تشاهده من عظمة تمثيلية قديرة، فقد تشاركا برفقة مجموعة من كبار الفن بطولة فيلم " مسجل خطر " والذي دارت أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء يتحدون معًا من أجل الثأر لصديقهما وأخذ حقه من عصابة كان قد لجأ لها من اجل توفير مصاريف علاج زوجته المريضة والاعتناء بابنته.

فيلم مسجل خطر

ولكن هذه العصابة كانت قد استغلت حاجة مصطفى أبو العز " صلاح قابيل " و ساومته على الاعتراف بنفسه بالتورط في قضية سرقة كبيرة لم يرتكبها في الحقيقة مقابل مبلغ من المال والاعتناء بزوجته وابنته، إلى أن دخل السجن وتركوا زوجته إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة ووضعوا ابنته في أحد دور الأيتام، و تكونت هذه العصابة من صفوت شلبي " سناء شافع "، و طارق شاهين الذي جسد شخصيته الراحل مصطفى متولي، وقد رافقته خلال أحداث هذا الفيلم سيارة أسطورية تشبه شخصيته الخالدة في قلوبنا.

فيلم مسجل خطر

كانت سيارة أنيقة جاذبة للأنظار ومعشوقة الشرق الأوسط فترة ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وقد أنتجتها الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات والتي أنشأت في العام 1926 على يد ثلاثة من أهم من ذُكر اسمهم في تاريخ صناعة السيارات " فيلهلم مايباخ، وكارل بنز، وجوتليب دايملر " لتصبح النجمة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ.

MERCEDES BENZ W124

دائمًا ما تأخذ إصدارات النجمة الألمانية مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، شهرة واسعة وتحقق سياراتها نجاحًا منقطع النظير خاصة في محيط الشرق الأوسط، فيتم إطلاق بعض الألقاب التي تميز طرازاتها عن بعضها، ومن بين هذه الإصدارات طراز عشقه المصريون وجعلهم يطلقون عليه اسم يميزه عن غيره وهو الطراز MERCEDES BENZ W124، والذي سمي بالسيارة الـ " زلموكة ".

MERCEDES BENZ W124

ورافقت الفنان الراحل مصطفى متولي خلال أحداث فيلم " مسجل خطر "، السيارة الـ " زلموكة " MERCEDES BENZ W124، الأيقونة التي انضمت إلى فئة السيارات المتوسطة الحجم، والتي بدأت مرسيدس بنز MERCEDES BENZ في طرحها بداية من العام 1984، وحتى إصدار أخر نسخة منها في العام 1997.

MERCEDES BENZ W124

واستمدت السيارة الأشهر في الشوارع المصرية في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي، الـ " زلموكة " MRCEDES BENZ W124، قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1997 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 118 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء من 4 سرعات، ولأنها سيارة أسطورية فهي ما زالت تنافس في السوق المصرية للسيارات المستعملة حتى وقتنا هذا بسعر يتراوح بين 140 ألف جنيه وحتى 150 ألف جنيه، وذلك حسب موديل إنتاجها وحالة هيكلها.

MERCEDES BENZ W124

ويُذكر أنه كان قد شارك بطولة فيلم مسجل خطر بجانب الفنان الراحل مصطفى متولي مجموعة من عظماء الفن المصري من بينهم " عادل إمام، سعيد عبد الغني، صلاح قابيل، حاتم ذو الفقار، فكري صادق، محمد الدفراوي، سناء شافع، هند عاكف، نادية رفيق، حسين عرعر، فؤاد فرغلي " وقام بإخراج هذا الفيلم المخرج المبدع سمير سيف، و من تأليف وسيناريو وحوار العبقري وحيد حامد، وتم عرض " مسجل خطر " لأول مرة في دور العرض السينمائية في 11 إبريل من العام 1991.