بعد 36 عاماً من عرضه.. قصة سيارة فيات 132 ظهرت مع أحمد زكي في هذا الفيلم | صور

لم تكن المرة الأولى التي يجتمع فيها النمر الأسود أحمد زكي و أسطورة الكوميديا نجاح الموجي، فيبقى لمشاركتهما في أعمال فنية واحدة أثر كبير في قلوب جموع المشاهدين، فبمجرد ذكر اسميهما معًا يخطر ببالك على الفور أنه بالطبع سيكون هناك عظمة فنية تنتظرك لمشاهدتها كفيلم "الحب فوق هضبة الهرم".

دارت أحداث فيلم "الحب فوق هضبة الهرم" في إطار اجتماعي بحت، حيث يناقش مشاكل الشباب وما يواجهونه من صعوبة تدبير مصاريف الزواج، ومعاناة البحث عن وظيفة مناسبة، وصعوبة المعيشة، من خلال معايشة لقصة حياة شابين، الأول هو علي عبد الستار وقد جسد شخصيته الفنان الراحل أحمد زكي، شاب ينتمي لأسرة فقيرة تخرج في كلية الحقوق ويعمل في إحدى المصالح الحكومية بمرتب زهيد، ولا يستطيع إتمام الزواج من خطيبته رجاء "آثار الحكيم"، لعدم تمكنه من شراء شقة.

فيلم الحب فوق هضبة الهرم

أما الشاب الثاني فهو أحمد والذي قام بأداء دوره الفنان الراحل نجاح الموجي، شاب ميسور الحال ويعمل كسباك، تقدم لخطبة شقيقة علي الصغيرة والتي تُدعى نهى "حنان سليمان"، طالبة جامعية ولكن لأن أحمد شاب ثري ويجهل القراءة والكتابة فاشترط عدم إتمامها تعليمها، وبالفعل وافقت أسرتها لقلة حيلتها، وكان أحمد يصطحب دائمًا خلال أحداث الفيلم سيارته التي دلت بشكل كبير على ثرائه مقارنة ببقية شباب منطقته.

فيلم الحب فوق هضبة الهرم

وبالطبع لكون هذا الفيلم قد أنتج في فترة ثمانينيات القرن الماضي، فكان يجب أن تكون السيارة التي ظهرت به هي أيقونة هذه الفترة، لذا كانت قد أنتجتها إنتاج الشركة الإيطالية العريقة لصناعة السيارات فيات FIAT، والتي قد أسسها جيوفاني أنيللي في العام 1899، وهو يعد أحد أهم رائدي صناعة السيارات في العالم.

فيلم الحب فوق هضبة الهرم

ولكن البدايات الحقيقة لصناعة الشركة الإيطالية في مجال السيارات بدأت في العام 1903، حينما أصدرت أول طراز لها وحقق نجاحًا كبيرًا، لتصبح منذ ذلك الحين من أهم شركات صناعة السيارات الأوروبية في السوق العالمية، والتي حققت انتشارًا واسعا نظرًا لتقديمها طرازات ذات إمكانات جيدة بأسعار اقتصادية تناسب الكثير من الفئات المتوسطة.

FIAT 132

وظهرت السيارة فيات FIAT برفقة الفنان نجاح الموجي خلال أحداث فيلم "الحب فوق هضبة الهرم" من الطراز الأشهر فترة ثمانينيات القرن الماضي وهو FIAT 132، موديل عام 1982، الذي استمد قوته من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1608 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 99 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء مكون من 4 سرعات، تتسم هذه السيارة بأنها ذات قوة دفع خلفية.

FIAT 132

جدير بالذكر أن فيلم “الحب فوق هضبة الهرم” بطولة كل من "أحمد زكي، أحمد راتب، نجاح الموجي، آثار الحكيم، ناهد سمير، عدوي غيث، ناهد رشدي، حنان سليمان، بدر نوفل، فيفي يوسف، سعاد حسين، راندا، فؤاد خليل، صلاح نظمي، أحمد خميس، علي الشريف، عائشة الكيلاني، قدرية كامل، زكريا موافي"، ومن تأليف نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، و إخراج عاطف الطيب، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 3 فبراير من العام 1986.