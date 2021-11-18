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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 يسجل 810 جنيهات.. أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 18-11-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.

 

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24  من 923 إلى 926
عيار 22  من 846 إلى 849
عيار 21  من 808 إلى 810
عيار 18  من 693 إلى 694
عيار 14  من 539 إلى 540
عيار 12  من 462 إلى 463
الاونصة من 28,719 إلى 28,790
الجنيه الذهب من 6,464 إلى 6,480
الكيلو من 923,429 إلى 925,714

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب،و محلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سعر الذهب اليوم عيار 21

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