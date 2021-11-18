أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 18-11-2021

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الخميس 18- 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

العملة شراء بيع

دولار أمريكى 15.6531 15.7784

يورو 17.7271 17.8753

جنيــه إسترليـنى 21.0643 21.2409

دولار كنـدى 12.4577 12.5614

كرون دانمركى 2.3841 2.4036

كرون نرويجى 1.7920 1.8066

كرون ســويدى 1.7692 1.7836

فرنك سويسرى 16.8276 16.9678

100 ين يابانى 13.6529 13.7646

ريـــال سعـــودى 4.1730 4.2067

دينــار كويتى 51.6892 52.2065

درهم اماراتى 4.2613 4.2962

دولار اســـترالى 11.4158 11.5151

دينــار البحــرين 41.5079 41.8569

ريـــال عمـــانى 40.6531 40.9913

ريـــال قطــــرى 4.2750 4.3104

دينـار اردنـى 22.0372 22.2858

يوان صينى 2.4546 2.4746