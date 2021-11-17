بعد شائعات وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة السورية انطوانيت نجيب

سوريا

طاردت شائعات الوفاة الفنانة السورية انطوانيت نجيب وذلك بعد دخولها المستشفى على إثر تعرضها لوعكة صحية.

ولكن سرعان ماخرج حفيدها الفنان فادي الشامي لنفي الشائعة والتأكيد أن جدته بخير، وأنها دخلت المستشفى من أجل إجراء غسيل الكلى الذي تخضع له بشكل دوري.

كان أخر أعمال الفنانة السورية أنطوانيت نجيب العام الماضي حيث شاركت بمسلسل "شارع شيكاغو" للمخرج محمد عبد العزيز وبرفقة كل من النجوم عباس النوري، سلاف فواخرجي، مهيار خضور حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً.

كما أحتفتلت أنطوانيت نجيب نوفمبرالماضي بعيد ميلادها بحضور مجموعة من الفنانين السوريين ومنهم هبة نور، صفاء سلطان، ثناء دبسي وآخريات.

كان لها تواجد كبير في المسرح ففي منتصف خمسينيات القرن الماضي حظيت بشهرة واسعة وقدمت عدد من الاعمال المهمة في سوريا منها حط بالخرج، شغلة فاينة، الأشجار تموت واقفة، سراديب الصنايعية، وسهرة مع أبو خليل القباني.