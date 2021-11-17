13700 طلب عبر منصة وظائف دبي خلال معرض رؤية الإمارات

شهدت منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف التي أشرفت عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي العديد من اللقاءات وتوقيع الاتفاقيات والفعاليات المتنوعة وتوقيع عقود عمل لمواطنين إماراتيين مع عدد من دوائر حكومة دبي.

والتقى الفريق عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي مع سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وذلك خلال زيارة معاليه لمنصة حكومة دبي بمعرض رؤية الإمارات للوظائف الذي يختتم أعماله اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

كما التقى سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مع كل من عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية ـ إقليم الإمارات وجافزا وعمر الفطيم الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم وذلك خلال زيارتهما لمنصة حكومة دبي في المعرض.

واطلع سعادة مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي زوار منصة دبي على خطط الدائرة لتأهيل أبناء الإمارات لوظائف المستقبل بالإضافة لآلية عمل مركز تقييم وتطوير الكفاءات السلوكية الذي أقامته الدائرة في المعرض وأداره أخصائيون لتقييم كفاءات المرشحين للعمل في دوائر حكومة دبي.

وشهدت البوابة الرئيسية للتوظيف في حكومة دبي والمتمثلة في منصة وظائف دبي والتطبيق الذكي إقبالاً غير مسبوق وتفاعلاً نشطاً بين أبناء الإمارات والجهات الحكومية المشاركة حيث تم خلال اليومين الأول والثاني للمعرض تقديم قرابة 13700طلب لشغل وظائف في مختلف التخصصات كما قام 466 شخصاً بفتح حسابات جديدة في البوابة الرئيسية للتوظيف.

ومثَّل المعرض فرصة مهمة للجهات الحكومية المشاركة لاستقطاب الكفاءات والمواهب واللقاء بها واجراء المقابلات المباشرة مع المتقدمين للوظائف حيث تم مقابلة أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل تقدموا لشغل قرابة 249 شاغراً وفرتها دوائر حكومة دبي خلال المعرض وتم توقيع عقود عمل بينهم وبين عدد من دوائر حكومة دبي.

واستقبل مركز تقييم وتطوير الكفاءات السلوكية الذي جهزته دائرة الموارد البشرية في معرض رؤية الإمارات للوطائف أعداداً كبيرة من المواطنين المرشحين لشغل الوظائف في دوائر حكومة دبي والذين تم تحويلهم من قبل الجهات الحكومية المشاركة في منصة حكومة دبي في المعرض لتقييم كفاءاتهم تمهيداً لتعيينهم على الشواغر المتوفرة.

وشاركت 22 جهة حكومية في منصة حكومة دبي في الدورة العشرين لمعرض رؤية الإمارات للوظائف والتي تختتم اليوم في مركز دبي التجاري العالمي وتواصلت على مدى 3 أيام من 15 وحتى 17 نوفمبر الحالي.

وعلى هامش مشاركة الدائرة في معرض رؤية الإمارات للوظائف في دورته العشرين كرَّم سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي فريق العمل الذي أنجز دراسة استشراف مستقبل الموارد البشرية المواطنه والمكون من عدد من موظفي دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وكل من: المجلس التنفيذي لإمارة دبي والنيابة العامة وجمارك دبي ومؤسسة دبي للإعلام - قطاع النشر ودائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وورشة حكومة دبي ومحاكم دبي وشركة ابرنست و ينغ.

كما كرَّم سعادته ستة من موظفي الدائرة لحصولهم على شهادة مقيم معتمد من الجمعية البريطانية النفسية والذين يسهمون في تعزيز مكانة مركز تقييم وتطوير الكفاءات السلوكية في الدائرة وإنجاز الأعمال الموكلة إليه والمتمثلة في تقييم كفاءات المرشحين للعمل في دوائر حكومة دبي.