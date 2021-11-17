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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: التوسع في مشروع "مستقبل مصر" يحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل

المحاصيل
المحاصيل

أشاد عرفة صالح عضو مجلس النواب، بتوجيات الرئيس السيسي بشأن توسيع نشاط مشروع "مستقبل مصر" والاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية والمياه.

 

قال صالح في تصريح خاص، إن مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بالصحراء الغربية يأتي استمرارا للمشروعات التنموية العملاقة التي تنتهجها القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن المشروع يساهم بـ 60% من الدلتا الجديدة، ما يساهم بدوره في تعظيم الإنتاج الزراعي.

وأكد  صالح أهمية المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة بل وتحقيق فائض كبير للتصدير، ويقلل المشروع من الفجوة الموجودة حاليا نتيجة الاستيراد من الخارج، وهو ما يؤكد استراتيجية الدولة المصرية وبراعة الرئيس السيسي في التخطيط للتنمية الاقتصادية بشكل عام والتنمية الزراعية على وجه الخصوص.


وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأزمات التي يواجهها العالم حاليا وعلى رأسها أزمة انتشار  فيروس كورونا المستجد، أظهرت أهمية تعظيم موارد الدولة وزيادة معدلات الإنتاج خاصة الزراعي والصناعي، حيث أغلقت العديد من الدول بالخارج خاصة أوروبا أبوابها ومنافذها التصديرية بسبب أزمة كورونا، لذلك كان لابد من تفعيل استراتيجية الاكتفاء الذاتي والاعتماد على مواردنا الذاتية وهو ما انتهجته الدولة المصرية في كافة القطاعات.

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

وقال السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، ضمن نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" لاستصلاح إجمالي مساحة 2,2 مليون فدان.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر" بكافة مكوناته، خاصةً ما يتعلق بمسارات وصول المقنن المائي من مياه الري، إلى جانب محطة تحلية المياه الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى منظومة الميكنة الزراعية والتصنيع الزراعي، فضلاً عن خطط التطوير المستقبلية للمشروع والذي يتم بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.

 

ووجه الرئيس بتوسيع نشاط مشروع "مستقبل مصر" بحيث يتم تنفيذه في إطار شامل ومتكامل الأركان، لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتوفرة، خاصةً الأراضي الزراعية والمياه، بحيث يكون المشروع بمثابة قاطرة للتطور الزراعي في الدولة، من خلال تبني مفهوم الكيانات الزراعية العملاقة التي تتمتع بالقدرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة الحديثة وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيا العالمية في الري والزراعة.

كما وجه الرئيس بتركيز مشروع "مستقبل مصر" على زراعة السلع الاستراتيجية اللازمة لتقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن الاستفادة من المشروع بإدراج مختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بالنشاط الزراعي، لتحقيق قيمة مضافة لانتاجية المشروع، وكذلك إنشاء مجمع تصنيع زراعي متكامل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من متطلبات الإنتاج، إلى جانب منظومة المعامل والصوامع والمبردات المطلوبة لعمل هذا المشروع العملاق.

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