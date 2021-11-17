حملات وموجات تشكيك.. رد حاسم من وزير التعليم على مناهج رابعة ابتدائي..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن بعض أولياء الأمور يرون أن مناهج الصف الرابع الابتدائي أزمة.

وأضاف طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة "المذاع على قناة " المحور "، :" ادعو أي فرد قبل الحديث عن مناهج رابعة ابتدائي أن يقرأ هذه المناهج بعد التطوير ".

وتابع طارق شوقي :" في ناس كانت تعد العدة لتصدير تواجد أزمة في مناهج سنة رابعة ابتدائي، وسمعنا لاولياء امور وطلبة وأبدوا سعادتهم بتطوير المناهج ".

وأكمل طارق شوقي :" نعمل على توفير وسائل تدريس مناهج الصف الرابع الابتدائي بشكل مناسب "، مضيفا:" بقالنا 3 سنوات نرى نفس الشكل من الاعتراض وموجات التشكيك في مراحل تطوير التعليم وليس مناهج سنة رابعة ابتدائي فقط".

ولفت طارق شوقي :" هناك موجات تشكيك في مناهج رابعة ابتدائي، وتلك المناهج تشهد كطفرة كبيرة لمساعدة الطلاب على الفهم وتنمية المهارات ".

وتابع طاق شوقي :" في المدارس نرصد حالة تعليم مستقرة لطلاب الصف الرابع الابتدائي والمناهج المطورة تحقق نجاحات وما يحدث محاولة شرسة لإيقاف خطة تطوير التعليم في مصر ".