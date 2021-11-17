رضوى الشربيني: لما تبص وراك وتلاقي إنك مش عايز ترجع تاني اعرف إنك ماشي صح

شاركت الإعلامية رضوى الشربينى، متابعيها عبر صفحتها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات"انستجرام"، بعدة صور جديدة لها.

وظهرت رضوي الشربيني فى الصورة بفستان أسود أنيق، وعلقت قائلة:"لما تبص وراك وتلاقى إنك مش عايز ترجع تانى…أعرف إنك ماشى صح"، مما نال إعجاب متابعيها.



يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.



هي وبس .. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصصا للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويات رغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.



كما تقدم رضوى الشربيني ، خلال البرنامج العديد من الفقرات التي تحتوي على طرق اقتصادية لصنع مستحضرات التجميل الطبيعية وتستضيف خلال فقرات برنامجها العديد من المتخصصين والأطباء الذين يقدمون النصائح للأمهات للعناية بصحة أبنائهن، وكيفية التعامل الصحيح مع المشكلات التي يعانين منها.