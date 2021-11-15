رضوى الشربيني لـ جمهورها : الأسد لما بيغيب الغابة بتسيب

شاركت الإعلامية رضوى الشربينى ، متابعيها عبر صفحتها الرسمي على " فيسبوك " بعدة صور جديدة لها .

وعلقت رضوى الشربينى “ ‎على رأى المثل…الأسد لما بيغيب الغابه بتسيب ”.



يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من ك لأسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.



هي وبس .. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويات رغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.



كما تقدم رضوى الشربيني ، خلال البرنامج العديد من الفقرات التي تحتوي على طرق اقتصادية لصنع مستحضرات التجميل الطبيعية وتستضيف خلال فقرات برنامجها العديد من المتخصصين والأطباء الذين يقدمون النصائح للأمهات للعناية بصحة أبنائهن، وكيفية التعامل الصحيح مع المشكلات التي يعانين منها.