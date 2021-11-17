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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

المجموعة البافارية للسيارات تؤكد استمرار تقديم خدمات الصيانة لعملائها

صدى البلد

تعمل المجموعة البافارية للسيارات بصفة مستمرة على راحة عملائها وتلبية احتياجاتهم  فى خدمة و صيانة سياراتهم في أي مكان، لذلك فهى تؤكد حرصها التام على التعامل مع جميع السادة العملاء .

و تؤكد المجموعة عن توافر مجموعة كبيرة من قطع الغيار الاصلية فى مراكز الصيانة المعتمدة و التى تعمل جميع أيام الاسبوع .

وتؤكد المجموعة  البافارية ان مراكز الخدمة فى مناطق القطامية  و أبورواش و الاسكندرية تعمل بكامل طاقتها لخدمة السادة العملاء ، بالإضافة إلى سيارات الخدمة المتنقلة التى تعمل على مدار اليوم لمواجهة أعطال الطريق الطارئة ، و ذلك من خلال الارقام التالية . 

القاهرة : 01222692269

الجيزة : 01222693269

الاسكندرية : 01222694269

 

وتشمل الخدمة والصيانة جميع أعمال السمكرة والطلاء ، بالإضافة إلى الأعمال الفنية للصيانات الاخرى.

تتوافر داخل مراكز الصيانة السابق ذكرها العديد من قطع الغيار والكماليات ، ويمكنك حجز موعد لصيانة سيارتك بالاتصال على رقم الخط الساخن 19269.

القطامية الاسكندرية الجيزة سيارات الخط الساخن البافاري صيانة سيارتك إسكندرية طارئ أبورواش البافارية للسيارات مراكز الصيانة

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