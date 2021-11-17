ضبط 4 طن سردين غير صالح للاستهلاك في المنوفية

شنت رئاسة مركز ومدينة تلا في محافظة المنوفية وبالتنسيق والتعاون مع مديرية الطب البيطرى والشئون الصحية والتموين حملة علي مخازن بيع الأسماك بقري كفر ربيع التابعة.

وتبين وجود مخزن الأسماك للسردين المملح يمارس نشاطه والتفتيش تم ضبط كمية قدرت ب ٤ طن و٢٢٠ كيلو جرام سردين مملح غير صالح للاستهلاك الآدمي طبقا لتقرير الصحة والطب البيطرى.

حيث تم التحفظ علية بحرز وتم تشميعة بالشمع الأحمر وتحرير محضر وارسالة لمركز شرطة تلا جنح.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وارسال المحاضر لمركز شرطة تلا .



ومن جانبها أكدت عقيلة رئيس مركز ومدينة تلا بأن الحملات اليومية والمستمرة وقدمت الشكر لكل من شارك العمل