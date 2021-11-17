عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2021 - 2025

اليونسكو
اليونسكو

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) للفترة 2021 – 2025، وذلك عقب حصولها على 130 صوتًا خلال الانتخابات التي عُقدت في إطار المؤتمر العام للمنظمة.


وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لفترات متتالية يمثل اعترافًا دوليًا بدور مصر الفعال ومكانتها داخل منظومة الأمم المتحدة بشكل عام وفي اليونسكو بشكل خاص.
وأكد المتحدث على العلاقات التاريخية التي تربط مصر بمنظمة اليونسكو، منوهًا في هذا الإطار بمشاركة السيد رئيس الجمهورية قبل أيام في احتفالية المنظمة بمناسبة ذكرى مرور 75 عاماً على إنشائها.


كما أوضح حافظ أن هذا الفوز يأتي تكليلاً للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية وسفاراتها وبعثاتها بالخارج لحشد الأصوات لصالح إعادة انتخاب مصر لعضوية ذلك المجلس الهام.
 

ويعد المجلس التنفيذي الجهاز الإداري الأهم باليونسكو، تلك المنظمة التي تضطلع بدور فريد في ترسيخ أسس السلام والتنمية من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، بما في ذلك تنفيذ برامج التنمية والتعليم والتدريب المهني وحماية التراث والاتصال والمعلومات، والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

وزارة الخارجية مصر المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

مسلّم : أنا مش مطرب مهرجانات وبغني في الأوبرا من صغري ..فيديو

مشهد هزلي.. شاهد جيش آبي أحمد لإنقاذ أديس أبابا من قوات تيجراي

الرئيس الفلسطيني: الممارسات الإسرائيلية تؤدي لتقويض حل الدولتين

مبروك عطية : لا تجوز الزكاة على سليم الأصابع

الإندبندنت : مصر الخامسة عالميًا في معدل القراءة .. فيديو

إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2021 - 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

قرار من هاني شاكر|كشف بـ 19 مؤدي مهرجانات ممنوعين من الغناء ..شاهد

أوامر ليفربول.. الكشف عن سبب خروج محمد صلاح وسط حراسة خاصة

جثة عارية على السرير.. الأسطى سمير قتل الأنسة ليلى لـ سرقة 38 جنيه| نوستالجيا

أماني الطويل: إثيوبيا قد تتعرض لانهيار كامل.. وأتوقع انفصال إقليم تيجراي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن .. وصفات متعددة

في ذكرى ميلاد صاحب "المشرط السحري".. إنسانيات السير مجدي يعقوب تحيي القلوب

طريقة عمل سردين في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

فيديو

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

مفاجآت جديدة.. مصطفى فهمي يعترف بأخذ متعلقات طليقته من شقة الزوجية

سر غياب النجوم.. لماذا ارتدت يسرا اللوزي الأبيض في جنازة والدها؟

اتهام والت ديزني بسرقة "قصة لص" بغداد لإنتاج فيلم Red Notice.. ومحمد إمام يرد

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ