محافظ البحر الأحمر: إضاءة الغردقة بالأرجواني في اليوم العالمي للأطفال المبتسرين.. فيديو

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تم إضاءة الغردقة بالأرجواني بمناسبة اليوم العالمي للأطفال المبتسرين، مضيفا أنه تم التركيز على الإضاءات لتكون بلون موحد في ظل اهتمام المواطنين بالنظافة وعودة السياحة.



وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مشروعا لتطوير طريق يمتد لـ12 كيلومتر حتى المطار عبر التشجير وإضاءته باعتباره الوجهة الرئيسية أمام السياح.



وفيما يتعلق بتفاصيل لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن وسائل النقل، أوضح أن هناك خطة لتحويل جميع وسائل النقل بالغردقة للعمل إما بالكهرباء أو الغاز مع الاستغناء عن البنزين في إطار الحفاظ على البيئة.



ولفت محافظ البحر الأحمر، إلى أن لديهم 5 محطات للغاز ويوجد 6 للكهرباء في الغردقة.



