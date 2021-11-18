ستات قد التحدي.. تقوى تعمل جزارة ومروة تمتهن النجارة.. فيديو

استضاف الإعلامي شريف عامر، مجموعة من السيدات اللاتي يعملن في مجالات كثيرة من أجل توفير مصدر رزق ودخل لهم وتحسين مستوى معيشة عائلاتهم.

وكشفت تقوى الحلواني، تفاصيل عملها في مجال الجزارة من اجل مساعدة زوجها على مصاريف المنزل.

وقالت تقوى الحلواني في حوارها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة “ إم بي سي مصر “، :” في صباح كل يوم اجلب اللحوم من السلخانة واعود إلى محلي في إمبابة للبدء في بيع اللحوم ”.

وأضافت تقوى الحلواني :" انا بشتغل عشان أساعد زوجي على مصاريف البيت وعشان أربي ولادي كويس ".

ومن جانبها قالت مروة السيد سيدة تعمل في مجال النجارة ، :" اعمل في مجال النجارة منذ ان كان عمري 12 عاما".

وأضافت مروة السيد :" أحب مجال النجارة، ووالدي أصيب بتعب نفسي مزمن وقررت العمل كي أساند والدي على توفير مصاريف المنزل ".