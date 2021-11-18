خبير: بعض المكملات الغذائية التي يتناولها ممارسو كمال الأجسام لا رقابة عليها.. فيديو

قال يوسف أسكور خبير رياضي، إن بعض المكملات الغذائية التي يتناولها من يمارس رياضة كمال الأجسام لا يكون عليها رقابة .

وأضاف يوسف أسكور مع الإعلامية أمل صالح في برنامج " +18" المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" في بعض الأحيان تقدم منتجات على أنها مكملات يكون لها تصميم جذاب وتكون المكونات مجهولة المصدر ".

وتابع يوسف أسكور :" لا يتم تحديد فئة الشباب التي يسمح لها بتناول المكملات الغذائية، وهناك أسماء عالمية في رياضة كمال الأجسام توفت بسبب تأثيرات المكملات الغذائية والمنشطات ".

وأكمل يوسف أسكور :" الرياضة بعيدة تماما عن المكملات الغذائية، والرياضة تبنى جسم الإنسان وتفيده ولكنها لا تكون سببا في إالحاق الأذى به ".