فرع ثقافة الفيوم ينظم عددا من الأنشطة الثقافية بمراكز وقرى المحافظة

نظم فرع ثقافة الفيوم عددا من الانشطة الثقافية بمراكز وقرى المحافظة ، برعاية المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أقام فرع ثقافة الفيوم، وبأشراف سماح كامل مدير عام ثقافة الفيوم التابع لاقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي، عدد من الانشطة الفنية والثقافية .

حيث استقبلت مكتبة الطفل بقصر ثقاقة الفيوم مدرسة الشهيد اللواء احمد ذكي لطفي الاعداديه بنات و قد نظمت لهم المكتبة يوم ثقافي وترفيهي و جولة داخل قصر ثقافة الفيوم ، كذلك عقد نادي أدب قصر ثقافة الفيوم ورشة أدبية لمناقشة أعمال الأدباء في القصه و شعر العاميه لكلا من القاص وسام أسامه، تقوى أشرف، محمد شعبان، اسامه سند، وفاء أحمد .

كما استقبل قسم الفنون التشكيلية بمكتبة الفيوم العامة زيارة مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية تم تنظيم ورشة فنية لتعليم الاطفال كيفية الرسم بالقلم الرصاص بطريقة سهلة ومبسطة، وعلي جانب اخر قامت مكتبة الطفل بعمل مسابقات ترفيهية بين الأطفال ومعلومات عامة وورشة حكى عن قصه "حوت يونس عليه السلام" وعمل مسرح عرائس قصه "لا انا عبله" وفي الختام استمعنا الى مواهب الاطفال .

كذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان " تطور العلاقات المصرية الأفريقية" للأديب احمد طوسون، بدأت المحاضرة بالتحدث عن مدي قوة ارتباط مصر بالقارة الأفريقيةحضاريا والتي جسدته الجغرافيا والتاريخ والإرادة المشتركة ووحدة المصير كما عززته المصالح المتبادلة بين الشعوب الأفريقية وسعيها لتحقيق الأمن والسلام والتقدم والإزدهار علاوة على دور نهر النيل وأهميته في الحضارة المصرية .

بينما عقدت مكتبة بيت ثقافة اطسا حلقة نقاشية حول التنمية المستدامة ودورها في تطوير الدولة لرمضان ابراهيم عضو نادي الأدب ببيت ثقافة اطسا تحدث فيها عن التنمية المستدامة ومكونات التنمية المستدامة وتعريفها .

كما عقدت مكتبة قلمشاه الفرعية محاضرة بعنوان "الأمن المائي وترشيد الاستهلاك المحلي" تحدث منصور مبروك وتحدث عن مفهوم الأمن المائي وعن ضرورة وجود القوة لحماية مصادر المياة واستخدام الوسائل البديلة المتاحة وعمل محطات التنقية لمياة البحار في المدن الساحلية ومحطات المعالجة لمياة الصرف لاستخدامها في الزراعة وكذلك ترشيد استهلاك المياة في الزراعة عن طريق استخدام وسائل الري الحديثة .

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