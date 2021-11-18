أخبار التوك شو.. شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة و هاني شاكر يوجه رسالة نارية لـ عمر كمال بعد منع شاكوش من الغناء.. فيديو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم أكبر قدر من القراء .. ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض أهالي العمرانية لديهم مناشدة بشأن تغطية جزء من كوبري مشاة محور الفريق كمال عامر، كونه يكشف خصوصية منازلهم، معلقًا :" اللى على الكوبري بيشوف اللى فى البيت، حتى لو كان فى غرفة النوم".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أنه «اللي واقف على الكوبري هيبقى كاشف حياة الناس، وشايف أوضة النوم»، معلقًا «يعني مفيش خصوصية، أو سيدة أو فتاة تستطيع الوقوف بالبلكونة، كونها ستكون في وجه من يقف على الكوبري».

هاني شاكر يوجه رسالة نارية لـ عمر كمال بعد منع شاكوش من الغناء.. فيديو





وجه الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، رسالة هامة لـ المطرب عمر كمال قائلا :" اعتب على عمر كمال لتوجيه رسالة لـ حسن شاكوش، جاء فيها "انت هتكسر الدنيا"، وقال شاكر :" عمر كان ممكن يقول الكلام ده فى التلفون مش على العام".



وانفعل هانى شاكر على الهواء:" لن أسمح بنشر كلمات تخالف الذوق العام عبر أغانى المهرجانات، و أن مصر دولة كبيرة، ونعمل جميعًا للحفاظ على الأولاد".

من 32 سنة.. تأهل مصر لكأس العالم بهدف حسام حسن في الجزائر|شاهد





قال الاعلامى تامر امين، إنه فى مثل هذا اليوم 17 نوفمبر عام 1989 من حوالى 32 سنة، حقق حسام حسن هدف فى الجزائر وأدى ذلك إلى تأهل مصر لكأس العالم.

وأضاف الاعلامى تامر امين، خلال تقديمه لبرنامج أخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن حالة المصريين والصورة والدعوات والثقة بالله وقتها كانت كبيرة.

تاج الدين : أدوية كورونا العالمية استطعنا تصنيعها في مصر ..فيديو





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه يوجد 152 شركة دواء ساهمت في ضخ الدواء خاصة أدوية كورونا ولم نشعر أن الأدوية بها نقص وحتى الأدوية العالمية استطعنا تصنيعها في مصر، إضافة إلى الاحتياطي الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والعلاج وزيادة عدد المستشفيات للتعامل مع الأزمة وشبكات الاكسجين تم توصيلها للمستشفيات.

وأضاف محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السلطة التشريعية” عبر فضائية “اكسترا نيوز”،إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدار أزمة كورونا بحنكة وحرفية شديدة بالتعاون مع المؤسسات الصحية والإجتماعية والمالية.

وتابع محمد عوض تاج الدين، أن مصر دولة عظيمة وعظمتها تأتي من الكوادر البشرية التي تقف بقوة مع البلد وفي أزماتها.

طارق شوقي : السوشيال ميديا بقيت مكان للتجريح في تطوير التعليم |فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى 87 دولة في جودة التعليم.

وأضاف طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لم نصل إلى ما نرغب فيه من حيث تطوير التعليم في مصر ، ومال زال العمل مستمر ".

إلهام شاهين تروي تفاصيل أجمل السهرات في منزلها والممنوع

روت الفنانة إلهام شاهين، " أنا بعتبر يوم رأس السنة ليلة في السنة يكون حواليا كل الناس اللي بحبهم بجد وعارفة أنهم بيحبوني بجد، نتجمع في منزلي و نحتفل ببداية سنة جديدة.

وأضافت " إلهام شاهين" خلال لقائها ببرنامج " سهرانين" تقديم الفنان " أمير كرارة، المذاع على قناة " أون"، "أهم حاجة اللمة و السهرة الحلوة وسط ناس فعلاً بتحبهم، وتتبسط مع أصحابك و تضحك من قلبك"، مؤكدةً أنه ممنوع التصوير نهائياً في هذا اليوم في الاحتفال برأس السنة في منزلها".

أحمد موسى: من حق محمد صلاح السير بـ حراسة .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من حق اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزي، بأن يكون لديه حرس خاص.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن نجوم لاعبي كرة القدم فى العالم يفرض عليهم حراسة خاصة لتأمينها.

تحذير شديد من الأرصاد عن طقس الأسبوع المقبل ..فيديو

قالت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومي السبت والأحد المقبلين نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط.

وأضافت منار غانم، خلال تصريحات لفضائية “اكسترا نيوز”، ان الطقس سيكون معتدل خلال الـ 72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه سيكون معتدل خلال النهار ومائل للبرودة إثناء الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

أسامة ربيع: أعمال التوسعة في قناة السويس مستمرة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة ساعدت في ارتفاع نسبة عبور السفن في القناة، مضيفا أن عدد السفن وحمولات السفن زاد بشكل كبير.

وأضاف أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن العمل في التوسعة في قناة السويس يتم على قدم وساق ولم يتوقف تماما، متابعا: “نتابع السفن التي لا تمر بقناة السويس ونحاول جذبها لنا”.