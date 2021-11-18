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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شبانة: حراسة محمد صلاح تكلف اتحاد الكرة 30 ألف جنيه أسبوعيا

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة عن كواليس إصدار بيان الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن طاقم الحراسة خلال مباراة الجابون الختامية لمجموعات تصفيات كأس العالم.
وقال شبانة في برنامجه "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "تسببت الأخبار التي انتشرت عن قيام محمد صلاح بوضع بند في عقده مع ليفربول يجبره على الاستعانة بحارس خاص في غضب اللاعب الذي طالب اتحاد الكرة بإصدار بيان لتوضيح الصورة، وبالفعل تم إصدار البيان".
وأضاف: "ما أغضب صلاح هو أن بعض الأخبار أكدت أنه هو من طلب من ليفربول وضع هذا الشرط، فيما رفضه نجوم أخرى مثل ساديو ماني وهو ما تسبب في اهتزاز صورة صلاح لدى الجماهير التي هاجمته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار شبانة: "علم (بوكس تو بوكس) من مصادره في اتحاد الكرة، أن طاقم حراسة محمد صلاح والذي يتحمل تكاليفه اتحاد الكرة، يكبد خزينة الجبلاية 30 ألف جنيه في الأسبوع الواحد.
وواصل: "الطاقم استعان به اتحاد الكرة من أحد شركات الأمن التي سبق لها التعامل مع اتحاد الكرة، وتكلفتهم 30 ألف جنيه في الأسبوع، ويتم دفع راتبهم خلال تواجد صلاح بالمعسكرات فقط".
وشدد: "الغريب أن اتحاد الكرة منح الحراسة الخاصة لصلاح ملابس المنتخب الرسمية، بحيث يتم معاملتهم كأحد أفراد الجهاز الفني في فندق الإقامة أو داخل الملعب".

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