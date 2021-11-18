ملكة.. أسماء جلال تحتفل بعيد ميلاد مني ذكي

احتفلت الفنانة أسماء جلال بعيد ميلاد الفنانة مني ذكي، عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت أسماء جلال صورة لـ مني ذكي، وعلقت عليها كاتبة: “كل سنة وأنتي طيبة يا ملكة”.

ولدت الفنانة مى زكي في القاهرة، وهي أصغر أخواتها، وعاشت معظم سنوات طفولتها في السفر بين الكويت وانجلترا والولايات المتحدة نظرًا لطبيعه عمل والدها كـ طبيب، ودرست الإعلام قسم العلاقات العامة والاعلان في جامعة القاهرة.

وقفت الفنانة منى زكي للمرة الاولى على خشبة المسرح في المدرسة وكانت مرتعبة، قالت: "الناس ضحكت عليا واتكسفت جدا"، وبعدها بفترة قمت بتجربة أداء أمام الفنان محمد صبحي ولم أكن على استعداد، ومنحها فرصة ثانية، أدت فيها مشهد للفنانة شريهان فكان رد فعل "صبحي": "لو ركزتي هتبقي كويسة".

وبدأت منى زكي التمثيل من خلال مسرح جامعة القاهرة، وكان أول مشوارها الفني على خشبة المسرح في مسرحية بالعربي الفصيح مع الفنان محمد صبحي، ومن ثم بدأت مشوارها في السينما حيث ظهرت في العديد من الأفلام الكوميدية في أواخر تسعينات القرن العشرين.

وساهمت "مى ذكي" مع عدد من فنانين جيلها في صياغة مفهوم السينما النظيفة، أو سينما الأسرة، فكانت حريصة على تقديم أدوار الفتاة ذات الوجه الملائكي البرئ والابتعاد عن الأدوار التي تحمل بعض صفات الأخلاقية السيئة، والتي أطلقت عليها الأدوار الحسية.

زاد عدد معجبي الفنانة مى ذكي خاصة من شباب وفتيات الطبقة الوسطى المصرية، فكانت تختار في أدوارها الفنية في أدوار الفتاة الشعبية البسيطة، ما لفت انتباه خبراء التجميل فأجمع سبعه أطباء من أصل 12 طبيب متخصصين في التجميل على أنها "أجمل ممثلة مصرية".

موافقة الأهل على التمثيل

في بداية تمثيلها على خشبة المسرح، لم يكن الأمر بالفارق الكبير مع والدة الفنانة منى ذكي، وكانت تعتقد أنها تلهو فقط، وكان تركيز والدها فقط على أن تكمل تعليمها وتحصل على شهادتها الجامعية في حين كانت تعمل منى ذكى خلف الكواليس.