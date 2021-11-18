بفستان فضي لامع.. رزان المغربي تخطف الأنظار عبر انستجرام

نشرت الفنانة رزان المغربي صور جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت رزان المغربي مرتدية فستان قصير أوف شولدر باللون الفضي اللامع، مزود بأكمام باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها الطويلة منسدلة علي أكتافها.

وعلقت رزان المغربي علي الصورة، كاتبة: “أترك روحك تتألق”.

يذكر أن رزان المغربي شاركت في بطولة فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دورا جديدا لم تقدمه عليها وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.