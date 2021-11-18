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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظة دمياط

تحرير 50 محضرا بدمياط لمنشآت تجارية مخالفة

صدى البلد

شنت مديرية الصحة بدمياط  حمله مكبرة على الأسواق والمحال التجارية وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق لضمان وصول غذاء صحى وأمن للمستهلك وفى إطار عمليات البحث والتقصى لتحديد الأماكن ذات الخطورة تم عمل حملات على أماكن متفرقة بدمياط الجديدة وكفر سعد وفارسكور .

 تم المرور علي (٥٥) منشأة منها (٣٥) منشأة غير مرخصة و(٤) منشات بها خطرداهم على الصحة العامةتم التوصية بغلقها جميعا غلقا اداريا و تم تحرير (٥٠) محضر جنح صحية لعدم وجود شهادات صحية لمتداولى الأغذية ولعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية .

كما تم إعدام (٣٥٠)كيلو جرام أغذية تالفة و(٥٠) لتر عصائر مجهولة المصدر ضبط واحدطن زيت طعام مجهول المصدر داخل صهريج فى احد المنشآت و(٤٤) كرتونة صلصة طماطم منتهية الصلاحية (٥٢٨) لتر خل ابيض متغير الخواص الطبيعية و(١٣)كرتونة سناكس ويندوز منتهية الصلاحية .

وقد تم عرض المضبوطات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم سحب عدد (١٣٠) عينة أغذية متنوعة للفحص بالمعامل المختصة لتحديد الصلاحية للاستهلاك الادمى. 

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دمياط صحة دمياط محاضر مخالفة محل تجاري اطعمه فاسدة

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