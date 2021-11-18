عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حسام عقل: إبراهيم عبد المجيد جمع بين المعمار الكلاسيكي الروائي والنزعات الحداثية التجريبية.. خاص

الناقد الأدبي حسام
الناقد الأدبي حسام عقل

قال الناقد الأدبي الدكتور حسام عقل، إن الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد، يعد واسطة العقد في جيل الستينيات الروائي، من حيث قدرته أن يجمع بين المعمار الكلاسيكي الروائي، و النزعات الحداثية التجريبية ذات الطابع الطليعي، وهو بهذا يقترب كثيرا - برغم الفروق الفنية - من محمد البساطي.

وأضاف عقل، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "روايات إبراهيم عبد المجيد شكلت علامة فارقة منذ الستينيات، وكان ثمة محطات مهمة، على المستويين التيماتي الموضوعاتي، والتكنيكات الفنية الروائية، وقد برزت هذه القدرات البنائية الروائية المتنوعة، في تقديري، في رواية "البلدة الأخرى" بصورة ذات استثنائية وفرادة، وهي التجربة الروائية التي ظهرت فيها قدراته الفنية في فتل جديلة المكونات الروائية في نسيج متسق من حيث الجملة الحوارية ورسم الشخوص، وتوظيف تجسدات المكان والبنية الزمنية المتداخلة القائمة في قسم كبير منها على عمليات الفلاش باك ذات الطابع الاسترجاعي، وظل الواقع الطوبغرافي المكاني في الخطاب القصصي للكاتب، مشدودا إلى الإسكندرية، المرفأ المكاني المفضل وموئل الأحلام".

وتابع: "ولكن التجربة الأكثر ذيوعا واستفاضة شهرة، فيما أرى، كانت"لا أحد ينام في الإسكندرية"، التي أمكن تحويلها لحصة درامية متلفزة، حظيت بثناء النقاد والمشاهدين معا، و استمر عبد المجيد في رصد الحراك الاجتماعي الزلزالي الانفتاحي الكبير، بأبعاده السوسيولوجية المتداخلة المركبة، من خلال الثغر، في عمله اللاحق "الإسكندرية في  غيمة"، حيث رصد تشكل بؤر التزمت والحواضن الراديكالية، الغريبة عن الشخصية المصرية، ومن ثم كانت رمزية "الغيمة الفكرية"، التي تنثر الفضاءات الضبابية، وترسخ تشوهات الشخصة الوطنية، بتأثير المتغير النفطي، وزحف رأسمال الخليجي، وتسلط واقع وثقافة البترودولار، وقد أتيح لي أن أناقش روايته المتميزة "في كل أسبوع يوم جمعة"، بمشاركة زميلة ناقدة اكاديمية، فأثنى على المقاربة النقدية، وتمثلها بتركيز، كما أتيح لي أن أزامله في لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة، نحوا من عامين، فكان نموذجا للالتحام بالفعل الثقافي العام، و الحدب الشديد على الأجيال القصصية الجديدة وتحفيزها بقوة".

واستطرد: “كما أهداني وهو على فراش مرضه، سيرته الذاتية البديعة، التي تجسد مقاطع ومراحل وأطوارا من عمره الحياتي والفني، بما يؤكد لنا تعلقه بالسرد، بتنوعه وتكنيكاته وفنونه، وتعلقه بالحياة وعشقه لها”.

الناقد الأدبي الدكتور حسام عقل الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد جيل الستينيات الروائي المعمار الكلاسيكي الروائي النزعات الحداثية التجريبية

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر: نعمل على ترسيخ قيم التسامح والسلام في ظل زيادة حالات الكراهية والتمييز

بتصميم أنيق ومواصفات مطورة.. موتورولا تعلن عن هاتف Moto G Power (2022)

هوندا تكشف عن سيفيك الهاتشباك موديل 2022 بمعرض لوس أنجلوس

كيف أصلي سنة الظهر هل أربع ركعات بتشهد أوسط أم مثنى مثنى؟

مستشار رئيس الوزراء يكشف لـ"صدى البلد" عن 4 محاور للإصلاح الإداري

عبدالحفيظ أبلغه بالقرار .. لاعب جديد يرحل عن الأهلي بفرمان موسيمانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

الحبس من 3 إلى 10 سنوات عقوبة تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا

موجة جديدة.. طقس غير مستقر يومي السبت والأحد وأمطار غزيرة ورعدية بمعظم المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفضل أصحاب.. انفصال كاميلا كابيلو وشون مينديز بعد عامين من الارتباط

انطلاق التدريب البحرى الجوى "ميدوزا -11" بمشاركة مصر واليونان وقبرص والإمارات

المغرب... شاهد أحدث إطلالات الجلباب المغربي وكيف أصبح مناسب للجينز

البصارة .. أكلة فرعونية شهيرة تطهى بطرق عديدة | نوستالجيا

فيديو

دفاعها عن المومس الفاضلة وذكرياتها مع «رفيع بيه».. ماذا قالت سميحة أيوب؟

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ