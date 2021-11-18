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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ألسن عين شمس تستضيف خبراء المركز الثقافي البريطاني بورشة عمل للتأهيل لاختبار الأيلتس IELTS

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استضافت كلية الألسن ورشة العمل الثانية للتأهيل لاختبار الأيلتس IELTS، وهي الورشة التي اشرف على تنظيمها مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة،  و أ.د.محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف أ.د.سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، و أ.د. أشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، و د.عبدالله سامي، المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة.

و أكدت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، إلى أن الهدف من ورشة العمل هو تأهيل أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة وطلاب الدراسات العليا لاجتياز اختبارات الأيلتس وإتاحة الفرصة أمامهم للتقدم لبرامج البعثات والمنح الدراسية المختلفة وذلك في إطار خطة الجامعة لزيادة عدد المبتعثين من طلابها وأعضاء هيئة الهيئة المعاونة بكلياتها بالإضافة إلى توسيع دائرة المهمات العلمية لأعضاء هيئة التدريس إلى الجامعات الأجنبية الشريكة.

وأشار أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث خلال افتتاحه ورشة العمل، إلى أن ورشة العمل شملت شرحا للمصادر المختلفة التي يمكن الاستعانة بها في التحضير للاختبار والمقدمة خصيصا لجامعة عين شمس وعرضا لاستراتيجيات التحضير التي من الممكن أن تساعد الممتحنين في استغلال امكاناتهم عند أداء الاختبار مع شرح لطبيعة ومدة كل قسم من اقسام الاختبار الأربعة وهي الاستماع والقراءة والكتابة والتحدث. كما تم تطبيق ممارسات عملية أثناء الورشة باستخدام المادة العلمية المصاحبة والتي وزعت خلال الورشة على المشاركين.
كما تناول د.عبدالله سامي، المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة في كلمته، آليات العمل الجديدة التي أطلقتها جامعة عين شمس من خلال مكتب رعاية المبعوثين و تسهيل الإجراءات للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب للتواصل مع المجلس الثقافي البريطاني لإجتياز الاختبارات المؤهلة للبعثات الخارجية وفق خطة إستراتيجية من الجامعة لرفع مستوى تدويلها عالميًا، كذلك استعرض الخدمات التى يقدمها المكتب قبل و أثناء و بعد السفر للباحثين.

وتناول كذلك الخدمات المجانية لمنتسبي الجامعة التي يوفرها المجلس الثقافي البريطانى لأبناء جامعة عين شمس بعد فتح قنوات التعاون الغعال بين الجانبين، واستعرض استراتيجيات التحضير التي من الممكن أن تساعد الممتحنين في استغلال امكاناتهم عند أداء الاختبار مع شرح لطبيعة ومدة كل قسم من اقسام الاختبار الأربعة وهي الاستماع والقراءة والكتابة والتحدث.

كما شهدت ورشة العمل تقديم الاستاذ سامر فاضل، مدير تطوير الاعمال بالمجلس الثقافي البريطاني، تعريفًا لاختبار الايلتس واستعرض برامج التعاون مع جامعة عين شمس.

كما قام أ .أسامة البيلي،  مدرب وخبير الأيلتس بالمركز الثقافي البريطاني، بتقديم شرحا للمصادر المختلفة التي يمكن الاستعانة بها في التحضير للاختبار وعرضا لاستراتيجيات التحضير التي من الممكن أن تساعد الممتحنين في استغلال امكاناتهم عند أداء الاختبار. كما تم  تطبيق ممارسات عملية أثناء الورشة باستخدام المادة العلمية المصاحبة والتي تم توزيعها خلال الورشة على المشاركين.

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