ميرفت أبو عوف: مريم رفعت شعار «لن أعيش في جلباب أبى» منذ البداية

أكدت ميرفت أبو عوف، شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف، أن ابنة شقيقها المخرجة مريم أبو عوف رفعت شعار “لن أعيش في جلباب أبي” منذ بداية دخولها عالم الإخراج.

وقالت ميرفت أبو عوف، خلال إدارتها مؤتمر "دور الدراما في التوعية لذوي القدرات الخاصة" بحضور المخرجة مريم أبو عوف وفريق عمل مسلسل "ليه لأ 2" والطفل سليم مصطفى، إنها ترى أن ابنة شقيقها مريم أبو عوف مخرجة غير غير نمطية، وقدمت مسلسلها “ليه لأ” بشكل منفرد فنيا.

مسلسل “ليه لأ 2” شارك في بطولته بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من فراس سعيد، ودنيا ماهر، ومها أبو عوف، ومراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبد الله أبو الفتوح.

وجسّدت الفنانة منة شلبي ضمن أحداث مسلسل “ليه لأ 2” شخصية طبيبة، بينما لعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى علي وتجمعه العديد من المشاهد مع منة شلبي.

ودارت أحداث مسلسل “ليه لأ 2" الذى تلعب بطولته منة شلبي فى إطار اجتماعى، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرة.

وتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ 2" بطولة الفنانة منة شلبى والفنان أحمد حاتم وتأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وإخراج مريم أبوعوف، على النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه المسلسل طوال فترة عرضه.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها بهذا النجاح الذي حققه المسلسل، مشيدة بروح الجماعة التي كانت واضحة خلال حلقات المسلسل، كما أشادت بالإتقان والتكامل بين جميع عناصر العمل الفني من سيناريو وتمثيل وإخراج.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن فكرة المسلسل وطريقة الطرح كان لهما دور كبير في نجاح المسلسل ووصوله إلى قطاع عريض من الجمهور، لافتة إلى أن المسلسل نجح في تقديم فن هادف وراق يحمل معاني ومبادئ إنسانية عظيمة ويعيد نشر قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع وعلى وجه خاص كفالة اليتيم ، وهي إحدى القيم النبيلة التي نادت بها جميع الأديان.