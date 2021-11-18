وزير التعليم يعلن ترددات قناة مدرستنا الجديدة لطلاب الابتدائية والإعدادية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، خبرا عاجلا لجميع طلاب وأولياء أمور المرحلتين الابتدائية و الإعدادية.

وقال وزير التربية والتعليم : يرجى العلم أنه سيتم فصل الترددات الخاصة بـ قناة مدرستنا لتصبح الترددات كما يلي :

قناة مدرستنا ١ للمرحلة الابتدائية: التردد : ١٢٣٠٣ والاستقطاب : أفقي ومعدل الترميز : ٢٧٥٠٠ ومعامل تصحيح الخطأ : ٥/٦.

قناة مدرستنا ٢ للمرحلة الإعدادية: التردد ١٠٧٧٧ والاستقطاب : أفقي ومعدل الترميز : ٢٧٥٠٠ ومعامل تصحيح الخطأ : ٥/٦.

وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد تم إطلاق قناة مدرستنا ٣ المخصصة لطلاب المرحلة الثانوية على تردد ١٢٢٠٦ ومعدل ترميز ٢٧٥٠٠

جدير بالذكر أن قنوات مدرستنا هي قنوات تلفزيونية تبث البرامج التعليمية للمناهج المدرسية.

وتحرص قناة مدرستنا على التواصل الدائم مع أولياء الأمور والطلبة لمعرفة ردود فعلهم على المحتوى المقدم، وسماع مقترحاتهم لتجديد ما يقدم على شاشتها، وكان فصل القنوات وتخصيص كل منهما لمرحلة من أكثر الطلبات الملحة.



سيتم إذاعة البرامج التعليمية الخاصة بكل مرحلة على القناة المخصصة لها، ما يتيح فرصة أكبر لشرح المحتوى الدراسي للطلاب، وإذاعته في وقت مناسب فور عودتهم من المدرسة، وإعادته بشكل مكثف ومناسب ومركز لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور على استيعاب المناهج.

أيضا ستطلق قناة مدرستنا فقرة خاصة يومية باسم "دليل المعلم" ستتيح شرحا تفصيليا للمعلمين وأولياء الأمور عن منهج الصف الرابع الابتدائي وكيفية مساعدة الطلاب على فهمه، وهي المبادرة التي ستعمم على كل المراحل قريبا.



وسيكون أولياء الأمور على موعد مع برنامج يومي باسم "ازاي" الذي يناقش الصحة النفسية للطلبة، وأكثر أنواع الاضطرابات النفسية عند الأطفال والمراهقين، البرنامج مخصص لمخاطبة الأمهات والآباء والمدرسين حول التعامل مع الأطفال ومناقشة أساليب التربية الحديثة وحماية الطفل. يقدم الاستشارات النفسية كوكبة من خبراء طب نفس الأطفال منهم مها عماد الدين، وسحر داوود، ونرمين بلال.

بينما يذاع برنامج جروب الماميز الذي تقدمه ياسمين نور الدين، في موعده الجديد في العاشرة مساء على مدرستنا 1 ومدرستنا 2.