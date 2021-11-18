عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب إعدادي سقط من الطابق الثالث بمدرسة في القليوبية

مدرسة
مدرسة

لقي طالب بالصف الثاني الإعدادي فى القليوبية مصرعه أثر سقوطه من الدور الثالث بمدرسة كفر الشهاوي خاطر الإعدادية التابعة لإدارة كفر شكر وتم نقل الطالب مصابا للمستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة إسعافه بالمستشفى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لفحص الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث.


وقرر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، حيث كلف هالة عاشور مديرة إدارة كفر شكر التعليمية بمتابعة التحقيقات وبيان سبب خروج الطالب من فصله وسقوطه من الدور الثالث.


وتبين من التحقيقات أن المدرسة تعمل فترة مسائية، وأن الطالب المتوفى يدعى عمر ع م بالصف الثاني الإعدادي وأنه خرج من الفصل خلال حصة العلوم بعد استئذان المدرس للخروج إلى دورة المياه وفجأة سقط من الدور الثالث دون أن يعلم أحد سبب ذلك وعلى الفور نُقل الطالب للمستشفى لإسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.


وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطالب سقط من الدور الثالث خلال تواجده بمفرده خارج الفصل أثناء حصة العلوم ليسقط من الدور الثالث في ظروف غامضة مؤكدا أنه يتم التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها من الجهات المعنية حيث جرى إرسال لجنة من المديرية للتحقيق وبيان الملابسات، ومعرفة ما إذا كان هناك أي تقاعس في الإشراف.

القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم ظروف غامضة مصرع طالب تحريات المباحث الجهات المعنية

موضوعات متعلقة

تحرير 3554 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة فى القليوبية

تحرك مكثف من مباحث القليوبية لحل لغز العثور على طفل خلف مسجد

التحقيق مع معلمة بتهمة كسر إصبع تلميذة في القليوبية

ترشيحاتنا

لقطات من زيارة الأمير تشارلز لـ الجامع الأزهر ولقائه بـ الإمام الأكبر ..فيديو

إبراهيم عادل.. قصة ملهمة لصاحب أشهر قناة تعليمية للغة الإنجليزية في العالم.. حوار خاص

بحديث نبوي.. خالد الجندي: محدش يقدر ينكر عفريت أبو هريرة | فيديو

للقضاء على قوائم الانتظار لـ10 حالات |إدراج جراحات الصدر بالمبادرات الرئاسية

دموع في حياة النمر الأسود.. هؤلاء أبكوا أحمد زكي ومواقف دفعته لمحاولة الانتحار

خوفا من استهداف روسيا.. البنتاجون تبحث عن طريقة لإخفاء أقمار التجسس الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

خصم 6 نقاط وهبوط للدرجة الثانية.. أمين صندوق الزمالك: الأمور أصبحت صعبة للغاية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض مصر لـ زلزال اليوم

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

التعليم: إلغاء المأموريات المفتوحة لسد عجز المعلمين في المدارس

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

عبدالحفيظ أبلغه بالقرار .. لاعب جديد يرحل عن الأهلي بفرمان موسيمانى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عرضها غدا.. تفاصيل مسرحية "غريب في أوضتي" لـ نجوم مسرح مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "سيف-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

لقطات من تجهيزات السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة السينمائي .. صور

هنفضل أصحاب.. انفصال كاميلا كابيلو وشون مينديز بعد عامين من الارتباط

فيديو

وقف الجميع ظلم.. ردود فعل منع مطربي المهرجانات من الغناء

دفاعها عن المومس الفاضلة وذكرياتها مع «رفيع بيه».. ماذا قالت سميحة أيوب؟

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ