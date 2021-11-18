مصرع طالب إعدادي سقط من الطابق الثالث بمدرسة في القليوبية

لقي طالب بالصف الثاني الإعدادي فى القليوبية مصرعه أثر سقوطه من الدور الثالث بمدرسة كفر الشهاوي خاطر الإعدادية التابعة لإدارة كفر شكر وتم نقل الطالب مصابا للمستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة إسعافه بالمستشفى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لفحص الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث.



وقرر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، حيث كلف هالة عاشور مديرة إدارة كفر شكر التعليمية بمتابعة التحقيقات وبيان سبب خروج الطالب من فصله وسقوطه من الدور الثالث.



وتبين من التحقيقات أن المدرسة تعمل فترة مسائية، وأن الطالب المتوفى يدعى عمر ع م بالصف الثاني الإعدادي وأنه خرج من الفصل خلال حصة العلوم بعد استئذان المدرس للخروج إلى دورة المياه وفجأة سقط من الدور الثالث دون أن يعلم أحد سبب ذلك وعلى الفور نُقل الطالب للمستشفى لإسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.



وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطالب سقط من الدور الثالث خلال تواجده بمفرده خارج الفصل أثناء حصة العلوم ليسقط من الدور الثالث في ظروف غامضة مؤكدا أنه يتم التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها من الجهات المعنية حيث جرى إرسال لجنة من المديرية للتحقيق وبيان الملابسات، ومعرفة ما إذا كان هناك أي تقاعس في الإشراف.