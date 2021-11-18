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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 6 سنوات لـ صاحب معرض سيارات يتاجر في المخدرات بالقليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لصاحب معرض سيارات بدائرة مركز شرطة طوخ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة الهيروين وعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل بتهمة حيازة الأسلحة النارية فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار.


وكانت مباحث مركز شرطة طوخ قد تمكنت من ضبط صاحب معرض سيارات بدائرة مركز شرطة طوخ بحوزته كمية من مخدر الهيروين 100 لفافة من مخدر الهيروين وسلاح نارى فرد خرطوش و5 طلقات من ذات العيار، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش والضبط أقر بحيازته لمخدر الهيروين بقصد الإتجار، والسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته الأثمة والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه.
 

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم للنيابة التى أمرت باستمرار حبسه، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها إلى أن أحالت المتهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.
 

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