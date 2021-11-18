عن الدعوات الإبراهيمية..باحثة:محاولة لتصفية القضية الفلسطينية..خبير:هناك دعوة للتسامح بين الأديان وليس مزجها..فيديو

قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأديان السماوية الثلاثة تشترك بعقيدة التوحيد والحساب والبعث، مؤكدة أنها تشترك مع الديانات المصرية القديمة.

وأضافت سعيد خلال لقاء لها ببرنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد مجدي”، أن مصطلح الدين الإبراهيمي يعود إلى سياسيين، وظهر مؤخرا خلال اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.

وتابعت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدعوات الأإبراهيمية هي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

يجب أن نميز

وتابع حسين منيمنة أستاذ بمعهد الشرق الأوسط، أنه يجب أن نميز بين مفهوم الإبراهيمية وبين الدين بصفة عامة، مؤكدا أن الفرق كبير بينهما.

وأشار الأستاذ بمعهد الشرق الأوسط إلى أن هناك دعوة للتسامح بين الأديان وليس مزجها.