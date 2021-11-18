مران الزمالك.. كارتيرون يخفف الحمل البدني على اللاعبين قبل مباراة الإسماعيلي

مباريات الجمعة في الدوري الممتاز

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية على هامش تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

يستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساء غدا الجمعة بإستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بنادي الزمالك على تخفيف الحمل التدريبي للاعبين، حتى لا يتعرضون للإرهاق قبل مباراة الغد، وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.

تشكيل الزمالك امام الإسماعيلي

ويخوض بنادي الزمالك المباراة امام الإسماعيلي بقائمة تضم كل من:-

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.