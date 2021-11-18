في عيد ميلاد منى زكي.. ملكة الملكات السينما

تحتفل اليوم الفنانة منى زكى بعيد ميلادها والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن.

ملامحها البريئة لم تحصرها فى أدوار بعينها، وعرفت بذكائها أن تستغل موهبتها الفنية فى تنوع أدوارها، ولا تنساق وراء الاستسهال والدفع بنفسها فى أدوار مشابهة، أنها منى زكى التى استطاعت أن تكون بمصاف النجمات، فكانت بدايتها تنبئ بموهبة حقيقية تمتلك قدرات فنية هائلة، وهو ما تحقق بعد ذلك وإن كان واجهت بعض التعثرات فى حياتها الفنية، والتى أبعدته عن الساحة الفنية والبطولة المطلقة.

بداية منى زكى

تعود بداية منى زكي حين تقدمت إلى اختبارات للالتحاق بفريق الهواة الذي أنشأه الفنان محمد صبحي لاختبار وجوه جديدة من الممثلين، فأسند إليها دور في مسرحية بالعربي الفصيح، وفى هذه الأثناء، التقت المخرج إسماعيل عبد الحافظ، فاختارها للعب دور فى مسلسل "العائلة"، وكانت بداية طريقها التلفزيونى ليصبح التمثيل أكثر من مجرد هواية، حيث حظيت بقبول الجمهور، ليستعين بها بعد ذلك إسماعيل عبد الحافظ فى عدة أعمال تلفزيونية مثل "ليالى الحلمية" و"زيزينا"، وبعدها شاركت فى السهرة التليفزيونية "زواج على ورق سوليفان" الذى كان سبب لقائها بأحمد السقا، وقدمت عديد من المسلسلات التلفزيونية، مثل "خالتى صفية والدير"، و"نصف ربيع الآخر"، و"أهالينا"، و"ضد التيار"، و" الضوء الشارد".

بداية منى زكى

اقتحمت منى زكى السينما من خلال فيلم "القتل اللذيذ" عام 1997، الذى مثلت فيه إلى جانب الفنانة ميرفت أمين، واستمرت فى أداء أدوار البطولة الثانية، حتى قدمت فيلم "أضحك الصورة تطلع حلوة" مع احمد زكى وليلى علوى وسناء جميل، والذى كان بمثابة انطلاقة حقيقة فى السينما حيث لفتت الأنظار إليها بقوة، و قدمت بعدها "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، و"عمر2000" و"الحب الأول"، و"ليه خليتنى أحبك"، إلا أنها قفزت خطوات نحو الأمام بتمثيلها دور جيهان السادات زوجة الرئيس المصرى الراحل أنور السادات فى فيلم "أيام السادات"مع المخرج محمد خان، وتلقت عن هذا الدور وسام الجمهورية من الرئيس حسنى مبارك.

منى زكى تفضل التنوع

وحرصت منى على التنوع فى أدوارها خاصة أنها حملت لواء وحلم الفنانات فى الصعود الى القمة، وتقديم البطولة المطلقة من بين نجمات جيلها، وبين الرومانسية والدراما الاجتماعية والكوميديا أحيانا كانت تبحث عن ذاتها من خلال أفلام "أفريكانو" و"مافيا" و"سهر الليالى" و"خالتى فرنسا"، وتقاسمت البطولة مع أحمد السقا فى فيلم "تيمور وشفيقة"، وكونت ديو فنى مع أحمد السقا فى عدد من الأعمال الفنية التى لاقت نجاحا كبيرا ولعل آخرها فيلم "من 30 سنة"، كما قدمت مع كريم عبد العزيز فى "أبو على"، وحققت نجاحا كبيرا بمفردها من خلال عدد من الأعمال منها "أحكى يا شهرزاد" وبعدها قدمت فيلم "أسوار القمر" و"الصندوق الأسود" وتشارك حاليا فى فيلم مع احمد السقا ايضا عنوان “العنكبوت" والذى تلقب فيه بـ ”ملكة الملكات".

ومثلما حققت منى زكى نجاحا فى السينما قدمت أيضا نجاحا كبيرا فى الدراما، حيث قدمت أعمال مثل "أسيا" و"أفراح القبة" و"كان آخر أعمالها مسلسل "لعبة نيوتن".