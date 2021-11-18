عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد منى زكي.. ملكة الملكات السينما

منى زكى
منى زكى

تحتفل اليوم الفنانة منى زكى بعيد ميلادها والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن. 

 

ملامحها البريئة لم تحصرها فى أدوار بعينها، وعرفت بذكائها أن تستغل موهبتها الفنية فى تنوع أدوارها، ولا تنساق وراء الاستسهال والدفع بنفسها فى أدوار مشابهة، أنها منى زكى التى استطاعت أن تكون بمصاف النجمات، فكانت بدايتها تنبئ بموهبة حقيقية تمتلك قدرات فنية هائلة، وهو ما تحقق بعد ذلك وإن كان واجهت بعض التعثرات فى حياتها الفنية، والتى أبعدته عن الساحة الفنية والبطولة المطلقة. 

 

بداية منى زكى 

تعود بداية منى زكي حين تقدمت إلى اختبارات للالتحاق بفريق الهواة الذي أنشأه الفنان محمد صبحي لاختبار وجوه جديدة من الممثلين، فأسند إليها دور في مسرحية بالعربي الفصيح، وفى هذه الأثناء، التقت المخرج إسماعيل عبد الحافظ، فاختارها للعب دور فى مسلسل "العائلة"، وكانت بداية طريقها التلفزيونى ليصبح التمثيل أكثر من مجرد هواية، حيث حظيت بقبول الجمهور، ليستعين بها بعد ذلك إسماعيل عبد الحافظ فى عدة أعمال تلفزيونية مثل "ليالى الحلمية" و"زيزينا"، وبعدها شاركت فى السهرة التليفزيونية "زواج على ورق سوليفان" الذى كان سبب لقائها بأحمد السقا، وقدمت عديد من المسلسلات التلفزيونية، مثل "خالتى صفية والدير"، و"نصف ربيع الآخر"، و"أهالينا"، و"ضد التيار"، و" الضوء الشارد".

 

بداية منى زكى 

اقتحمت منى زكى السينما من خلال فيلم "القتل اللذيذ" عام 1997، الذى مثلت فيه إلى جانب الفنانة ميرفت أمين، واستمرت فى أداء أدوار البطولة الثانية، حتى قدمت فيلم "أضحك الصورة تطلع حلوة" مع احمد زكى وليلى علوى وسناء جميل، والذى كان بمثابة انطلاقة حقيقة فى السينما حيث لفتت الأنظار إليها بقوة، و قدمت بعدها "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، و"عمر2000" و"الحب الأول"، و"ليه خليتنى أحبك"، إلا أنها قفزت خطوات نحو الأمام بتمثيلها دور جيهان السادات زوجة الرئيس المصرى الراحل أنور السادات فى فيلم "أيام السادات"مع المخرج محمد خان، وتلقت عن هذا الدور وسام الجمهورية من الرئيس حسنى مبارك.

توأم روحي .. مني زكي تهنئ أحمد حلمي بعيد ميلاده

كندة علوش تهنئ مني زكي بعيد ميلادها..شاهد

منى زكى تفضل التنوع

وحرصت منى على التنوع فى أدوارها خاصة أنها حملت لواء وحلم الفنانات فى الصعود الى القمة، وتقديم البطولة المطلقة من بين نجمات جيلها، وبين الرومانسية والدراما الاجتماعية والكوميديا أحيانا كانت تبحث عن ذاتها من خلال أفلام "أفريكانو" و"مافيا" و"سهر الليالى" و"خالتى فرنسا"، وتقاسمت البطولة مع أحمد السقا فى فيلم "تيمور وشفيقة"، وكونت ديو فنى مع أحمد السقا فى عدد من الأعمال الفنية التى لاقت نجاحا كبيرا ولعل آخرها فيلم "من 30 سنة"، كما قدمت مع كريم عبد العزيز فى "أبو على"، وحققت نجاحا كبيرا بمفردها من خلال عدد من الأعمال منها "أحكى يا شهرزاد" وبعدها قدمت فيلم "أسوار القمر" و"الصندوق الأسود" وتشارك حاليا فى فيلم مع احمد السقا ايضا عنوان “العنكبوت" والذى تلقب فيه بـ ”ملكة الملكات". 

 

ومثلما حققت منى زكى نجاحا فى السينما قدمت أيضا نجاحا كبيرا فى الدراما، حيث قدمت أعمال مثل "أسيا" و"أفراح القبة" و"كان آخر أعمالها مسلسل "لعبة نيوتن".   

منى زكى اخبار منى زكى عيد ميلاد منى زكى اعمال منى زكي أحمد حلمى

موضوعات متعلقة

طبيب أحمد زكي في حوار لـ"صدى البلد": جسّد مشهد وفاته.. وأسامة الباز الوحيد من علم بفقدانه بصره

ذكرى ميلاد أحمد زكى.. هل يمكن تقديم حياته على الشاشة.. مبدعون يجيبون

طارق الشناوي: أحمد زكي شخصية درامية تستحق أن ترى النور على الشاشة

علي عبد الخالق: شخصية أحمد زكي مليئة بالأحداث ويمكن تقديمها على الشاشة

محمود العزازي: انتظروا مفاجآتي في باقي حلقات “ويبقى الأثر”

اقتحمت شقتي.. مصطفى فهمى عن خلافه مع طليقته : مش هسيب حقي

طبيب أحمد زكي: جسد مشهد وفاته وعاش حوارا تخيليًا مع ملك الموت

ياسر عبد القادر: أسامة الباز الوحيد الذي علم بفقدان أحمد زكى لبصره

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يطلب تفسير تعديلات لائحة الزمالك في دعوي قضائية مستعجلة

القصر الملكي عن زيارة تشارلز وقرينته للأهرامات: لحظة استثنائية في أحد أعظم المواقع التاريخية الغنية

بريطانيا تسجل رقما قياسيا في إصابات ووفيات فيروس كورونا

سوريا| بتهمة الإرهاب.. الفنان عمر سليمان مكبل اليدين بعد اعتقاله في تركيا

يسرا وأحمد حلمي ومنى زكي يحضرون حفل استقبال الأمير تشارلز بالأهرامات

تناول الطعام بـ أنبوبة .. مرض عصبي غامض يغزو كندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

دفاع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر: الحكم نهائي وواجب النفاذ

خصم 6 نقاط وهبوط للدرجة الثانية.. أمين صندوق الزمالك: الأمور أصبحت صعبة للغاية

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

عبدالحفيظ أبلغه بالقرار .. لاعب جديد يرحل عن الأهلي بفرمان موسيمانى

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور جماهيري كبير.. افتتاح مسرحية عائلة تس بموسم الرياض

قبل عرضها غدا.. تفاصيل مسرحية "غريب في أوضتي" لـ نجوم مسرح مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "سيف-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

لقطات من تجهيزات السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة السينمائي .. صور

فيديو

إلهام شاهين: أخويا ولع فيً.. وهذا سبب ترك هالة صدقي لمنزلها.. أسرار في حياة الثنائي

وقف الجميع ظلم.. ردود فعل منع مطربي المهرجانات من الغناء

دفاعها عن المومس الفاضلة وذكرياتها مع «رفيع بيه».. ماذا قالت سميحة أيوب؟

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ