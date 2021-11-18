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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توأم روحي .. مني زكي تهنئ أحمد حلمي بعيد ميلاده

صدى البلد

هنأت الفنانة مني زكي زوجها بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي انستجرام .

ونشرت منى زكي عبر خاصية ستوري حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام  صورة لأحمد حلمي وعلقت قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا ملكي، يا توأم روحي، وأكثر من ذلك، بحبك بلا نهاية".


كان الفنان أحمد حلمي  قد قرر أن يخوض السباق الرمضاني هذا العام من خلال عمل جديد يقدمه مع قناة إم بي سي، وتعاقد خلال الأيام الماضية على مسلسل درامي يبدأ تصويره في الفترة القادمة ليكون جاهزًا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2022.

 

وكان حلمي يستعد لتصوير فيلمه الجديد "إكس"، والذي كان يستعد لتصويره ولكن توقف بسبب انشغاله في التحضير لمسلسله الجديد، الذي لم يستقر حتى الآن على اسمه

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الفنان أحمد حلمى الفنانة منى زكي

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